Los Pumas 7's: una experiencia para robustecer la identidad

La Selección Argentina, Los Pumas 7's, dejó en el camino a Canadá y Gran Bretaña y jugarán por el noveno lugar en el Seven de Hong Kong

La nueva aventura por Hong Kong se convertirá en una muy buena oportunidad para asumir el aprendizaje, y no declinar en esa búsqueda permanente por seguir creciendo. Esa es la dinámica que desde siempre identificó a Los Pumas 7’s, independientemente de los resultados deportivos: no conformarse e ir en todo momento por ese paso de superación. Lo concreto es que en la participación en el Seven de Hong Hong, sexta y penúltima prueba en el calendario regular del SVNS 2024, la selección argentina dejó en el camino a Gran Bretaña (con un penal en tiempo extra) y a Canadá, y peleará frente a Samoa (a las 0:40hs de mañana de nuestro país) por el noveno puesto.