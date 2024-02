Los Pumas 7´s van por la conquista de un nuevo título

El seleccionado de juego reducido, Los Pumas 7´s, afrontará las etapas de Vancouver y Los Ángeles del circuito mundial de seven

El circuito de seven comenzó a fines de 1999 y en todo este recorrido, el seleccionado argentino ganó ocho títulos, y solamente dos los alcanzó en el mismo lugar: en el BC Place Stadium de Vancouver.

En el reinicio de la competencia en el SVNS 2024, el plantel nacional que conducen Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano regresa como bicampeón a Vancouver, lugar donde se coronó en el torneo de 2022 (derrotó a Fiji 29-10) y de 2023 (superó en la final a Francia por 33-21).

Además, Los Ángeles también trae buenos recuerdos, porque allí fue donde Los Pumas 7’s obtuvieron su primera corona; luego de perder cinco finales, en 2004 el equipo nacional batió a Nueva Zelanda en la definición (por 21-12) y logró un Oro histótico.

Luego de la reciente consagración en el Seven de Perth, el seleccionado nacional retoma la actividad en el circuito y en esta gira es el turno de pasar por Vancouver (23, 24 y 25 de febrero) y Los Ángeles (1º, 2 y 3 de marzo). Para este tour, la delegación argentina mantiene su estructura del último viaje, y en la instancia clasificatoria del Seven de Vancouver deberá medirse en la Zona A con Canadá, España y Fiji. En la Zona B jugarán Australia, Francia, Samoa y lols Estados Unidos, y en la Zona C se cruzarán Sudáfrica, Nueva Zelanda, Gran Bretaña e Irlanda.

image.png Los Pumas 7´s participarán del torneo de Vancouver, Canadá, el viernes 23 y el sábado 24 de febrero.

Los Pumas 7’s estuvieron trabajando en Casa Pumas, en lo que fue la habitual Concentración Nacional previa a cada viaje, con la participación de 22 jugadores (entre ellos se encuentra Alejo Lavayén, en plena recuperación de su lesión en la rodilla izquierda).

Pero los 14 jugadores que integran el plantel argentino para el Seven de Vancouver y el Seven de Los Ángeles son: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Grazziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pelladini, Gastón Revol, Germán Schultz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Los Pumas 7s, ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024 y medalla de bronce en Tokio 2020, debutarán el viernes 23 de febrero frente a Canadá, desde las 20:42. Posteriormente, el sábado se medirán con España a las 1.46 , mientras que el conjunto argentino cerrará la fase clasificatoria el mismo día a las 19.33 frente a Fiji, todos por la zona A. El seleccionado argentino de rugby seven se consagró campeón del torneo de la especialidad en la ciudad de Perth el 28 de enero último.

"Estar arriba significa mucho más compromiso, trabajo y buscar más opciones de ataque", comentó Santiago Gómez Cora. El head coach del seleccionado nacional analizó que "España es uno de los equipos que más nos complicó en Perth, Canadá tiene de difícil que va a ser nuestro debut y es el local". El Circuito de seven de la World Rugby se disputa desde 1999 y Argentina lleva cosechados ocho títulos. Los Pumas 7s encabezan la categoría masculina con 58 puntos, seguidos por Fiji con 44 unidades.