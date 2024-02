Los Pumas 7´s y la costumbre de estar entre los ocho mejores

La jornada inaugural del Seven de Vancouver, cuarta escala del SVNS 2024, dejó un saldo positivo para Los Pumas 7’s. En el inicio de la gira americana, encausada por el sueño de alcanzar por primera vez una seguidilla de tres títulos, en la única sede que lo proclamó bicampeón, el seleccionado argentino ganó los dos primeros encuentros de la etapa eliminatoria de la Zona A; en la presentación, los dirigidos por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano derrotaron en el minuto final a Canadá por 12-10, mientras que en la segunda función aventajaron a España por categórico 38-7 y con el pasaje a los cuartos de final ya asegurado.

Los Pumas 7’s llegaron a los 14 partidos sin derrotas en Vancouver; en ese registro, solamente hubo un empate con Francia (12-12) en el certamen de 2022, y la última caída del equipo nacional en suelo canadiense fue el 10 de marzo de 2019, cuando en las semifinales por la Copa de Plata se impuso Nueva Zelanda por 26-21. Además, la Argentina ganó 25 de sus últimos 28 encuentros de la fase de grupos del SVNS Series.

En el caso de terminar en el primer lugar en el Seven de Vancouver, el rival de la Argentina en los cuartos de final será el segundo mejor tercero, mientras que en el caso de quedar en el segundo puesto, el siguiente cruce será con el primer clasificado de la Zona C, en la que compiten Sudáfrica, Nueva Zelanda, Gran Bretaña e Irlanda. Gran Bretaña, el único con dos éxitos, marcha primero con 6 unidades, y detrás se encuentran Sudáfrica (4 puntos) y Nueva Zelanda (3 puntos), ambos con un éxito y una caída. En el último lugar del Grupo C está Irlanda, con 2 unidades.

Siempre el primer compromiso de un certamen impone exigencias que no lo hacen un paso accesible, y eso fue lo que sucedió ante el aguerrido Canadá que, batalló de principio a fin, y a dos minutos del final del encuentro estaba al frente en el tanteador (10-7). Fue una pulseada sumamente pareja en el BC Stadium, y la Argentina recién logró el éxito en el último suspiro con el try de Rodrigo Isgró en el minuto final. La paridad de dio desde el kick-off, y tal es así que el marcador lo inauguró Santiago Mare con que su conquista casi en el cierre del primer capítulo; Joaquín Pellandini acertó la conversión para un ajustado parcial de 7-0.

Seven2.jpg Los conducidos por Gómez Cora superaron a Canadá y clasificaron a cuartos de final en Vancouver. Prensa UAR

En el segundo tiempo, los canadienses salieron decididos y revirtieron la situación con las conquistas de Alex Russell y de Jack Carson, pero los dos minutos que quedaron por delante resultaron suficientes para la recuperación argentina, decretada por la anotación de Isgró para el esforzado éxito por 12-10 y así lograr la décima victoria consecutiva ante los canadienses en el circuito (el último traspié fue el 20 de mayo de 2022 en la fase de grupos del Seven de Toulouse por 19-12).

En el debut del torneo, Santiago Mare y Rodrigo Isgró marcaron los tries, mientras que Joaquín Pellandini aportó una conversión. En el segundo encuentro de la etapa clasificatoria de la Zona A, el conjunto argentino se midió con España, que llegaba de caer con Fiji por 31-14. Y a diferencia de lo sucedido en el primer partido, en este duelo quedó claramente en evidencia la contundencia de Los Pumas 7’s que, en una producción sin fisuras, apoyaron seis tries (con doblete de Wade y de Graziano) para lograr un triunfo por 38-7 (parcial de 19-0). En tanto, Wade también aportó cuatro conversiones.