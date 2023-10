Los Pumas afrontan una jornada de doble turno en Marsella

En su arribo a Marsella la cosa no comenzó bien para la escuadra nacional, ya que el campo de juego del club Co Berre XV, de la tercera división francesa, estaba en pésimas condiciones, y eso motivo que se produzcan los reclamos del caso porque su utilización podía provocar alguna lesión de algún jugador del equipo de Cheika. Entonces, se decidió no utilizar, y solamente hicieron gimnasio en el hotel.