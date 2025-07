Los Pumas cerraron la ventana de julio con un sólido triunfo ante Uruguay

Los Pumas saltaron al campo de juego decididos a hacer sentir la localía, y rápida impusieron condiciones tras una gran jugada de line y maul que culminó en try-penal para Argentina, y en tarjeta amarilla para el pilar Mateo Sanguinetti. A pesar de la desventaja numérica el equipo charrúa se hizo fuerte, y aguantó el periodo de penalización sin recibir puntos. Los Teros aprovecharían este buen pasaje del partido con su primer try de la tarde, concretado por el segunda línea Felipe Aliaga.

rugby los pumas uruguay en salta cronica 2 El combinado nacional comenzó con algunas dudas en el primer tiempo y sobre el cierre del partido justificó la goleada.

Tras el empate, el seleccionado nacional fue más punzante, y estuvo cerca de convertir en varias oportunidades, que no se capitalizaron por impresiones en la definición. Sin embargo, los dirigidos por Felipe Contepomi consiguieron volver a ponerse al frente en la última jugada de la etapa inicial, tras una gran acción individual de Matías Moroni que transformó en try. De esta manera, Los Pumas se iban al descanso arriba por 12 a 7.

En el complemento, Los Teros golpearon al minuto de juego con un penal de Santiago Álvarez, y rocortaban la distancia en el marcador. Los Pumas responderían rápidamente, y tan solo tres minutos después el capitán Julián Montoya marcaba su try. El elenco nacional ampliaba la ventaja nuevamente con el try de Santiago Cordero, tras un excelente pase de Nicolás Roger. El partido se complicaba para la Argentina tras una tarjeta roja a Pedro Rubiolo.

rugby los pumas uruguay en salta cronica 3 Los Pumas deberán ahora prepararse para jugar contra Nueva Zelanda en agosto, en lo que será el inicio del Rugby Championship.

El hombre de más, impulsó al conjunto uruguayo que no se daría por vencido, y se mantenía en partido con un try del fullback Ignacio Álvarez. Los Pumas no se achicaron y responderían con dos tries consecutivos, obra de Justo Piccardo y de Rodrigo Isgró. El equipo argentino siguió apelando a la frontalidad, y volvió a escaparse en el tanteador con el try del cordobés Agustín Moyano. Nicolás Roger pondría cifras definitivas al partido con el último try y conversión, sellando de esta manera la victoria para Argentina en Salta por 52 a 17.

Los Pumas volverán a la acción el sábado 16 de agosto cuando, desde las 18:10 horas, hagan su debut en Rugby Championship ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Síntesis:

Los Pumas 52- Uruguay 17

Los Pumas: 1. Mayco Vivas (Nahuel Tetaz Chaparro), 2. Julián Montoya (Bautista Bernasconi), 3. Francisco Gómez Kodela (Francisco Coria Marchetti), 4. Guido Petti, 5. Pedo Rubiolo 6. Pablo Matera, 7. Benjamin Grondona (Lucas Paulos), 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz (Agustín Moyano), 10. Nicolás Roger, 11. Santiago Pernas (Santiago Cordero), 12. Justo Piccardo (Faustino Sánchez Valarolo), 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró, 15. Benjamín Elizalde. Entrenadores: Felipe Contepomi

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti (Francisco Suárez), 2. Germán Kessler (Facundo Gattas), 3. Diego Arbelo (Ignacio Peculo), 4. Felipe Aliaga, 5. Manuel Leindekar (Ignacio Dotti), 6. Manuel Ardao (Santiago Civetta), 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana (Carlos Deus), 9. Santiago Álvarez, 10. Felipe Etcheverry, 11. Ignacio Álvarez, 12. Andrés Vilaseca (Juan Manuel Tafarnaberry), 13. Felipe Arcos Pérez (Ícaro Amarillo), 14. Bautista Basso, 15. Juan González. Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Primer tiempo: 2m, try-penal (LP); 15m, try de Felipe Aliaga convertido por Santiago Álvarez (U); 40m, try de Matías Moroni (LP).

Parcial: Los Pumas 12 vs 7 Uruguay

Segundo tiempo: 41m, penal de Santiago Álvarez (U); 44m, try de Julián Montoya convertido por Nicolás Roger (LP); 48m, try de Santiago Cordero (LP); 53m, try de Ignacio Álvarez (U); 57m, try de Justo Piccardo convertido por Nicolás Roger (LP); 62m, try de Rodrigo Isgró convertido por Nicolás Roger (LP); 69m, try de Agustín Moyano (LP); 75m, try de Nicolás Roger convertido por él mismo (LP).

Incidencias: 2m, tarjeta amarilla a Mateo Sanguinetti (U); 51m, tarjeta roja a Pedro Rubiolo (LP);

Referee: Gianluca Gnecchi (Italia).

Cancha: Estadio Padre Ernesto Martearena (Salta).