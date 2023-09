Los Pumas comienzan a enfocarse en el cotejo ante Samoa

La vuelta los entrenamientos se producirá este martes, con una conferencia de prensa y luego un entrenamiento de baja intensidad. El miércoles, será un día muy activo, ya que será el tiempo de un doble turno de entrenamiento, uno durante la mañana francesa, y abierto al público, y otro por la tarde, a la prensa. El jueves, nuevamente será de descanso. El viernes se repetirá la dinámica que durante en la presente jornada de martes. El sábado será de descanso, y el domingo, los verá con un cronograma similar al del día viernes.

El marplatense Joel Sclavi, que apenas jugó trece minutos y se retiró por lesión en la derrota nacional ante Inglaterra por 27 a 10, y fue reemplazado por el primera línea tucumano Thomas Gallo. La lesión que lo dejó afuera del partido inaugural al jugador formado en Pueyrredón fue por un golpe en el pecho. Habrá como sigue la recuperación del pilar que milita en La Rochelle en el Top 14 de Francia.

Sin cambios en el plan de juego

Tras la derrota ante Inglaterra en París, Felipe Contepomi, entrenador del combinado argentino aseguró que "Me parecería algo loco querer cambiar algo en el medio del Mundial. Lo duro no viene por el resultado, porque nosotros nunca hablamos de resultados sino por no haber podido imponer nuestras condiciones y ahí viene la frustración”.

“Cada uno va a tener que hacer introspección y ver qué cosas podemos o que solución le encontramos a las cosas que queremos hacer cada uno individualmente. No vamos a cambiar nuestro plan de juego ni la planificación de las cosas que nosotros tenemos pensados para el Mundial" comentó el ex medio apertura del seleccionado nacional.

Felipe Contepomi.jpg El entrenador Felipe Contepomi aclaró que a pesar de la derrota no habrá cambios en el plan de juego. UAR

El coach de backs agregó que "A mí no me preocupa nada, hubo errores básicos y en esos errores radica la introspección para ver cómo se mejoran, porque la acumulación de esos errores suma y se te empieza a hacer un desastre. Ganar o perder no nos hubiese cambiado en nada el camino o proceso en ese Mundial. Ahora tenés que ganar los seis”.

Los Pumas cayeron en el ranking mundial

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, descendió del sexto al décimo puesto en el escalafón mundial que realiza la World Rugby, tras la categórica derrota frente a Inglaterra por 27-10, el pasado sábado en la fecha inicial del Grupo D del Mundial. Los Pumas, en una de sus producciones recientes, fueron superados de forma contundente frente al equipo de la "Rosa" y que jugó prácticamente todo el encuentro con un jugador más y ocupan su posición más baja en los últimos tres años.

En tanto Inglaterra, con el apertura George Ford, quien anotó los 27 puntos, escaló del octavo al sexto lugar. El representativo de Australia, que derrotó en la fecha inicial a Georgia por 35-15, ascendió de la novena a la séptima colocación. Por su parte, Gales, tras superar ajustadamente a Fiji por 32-26 subió al octavo lugar, y los fijianos se mantienen un escalón abajo.

Francia y Nueva Zelanda se mantienen en el tercer y cuarto lugar, luego que el seleccionado galo derrotó a Los All Blacks por 27-13, el viernes pasado, en el encuentro inaugural del Mundial de Rugby.

El ranking de la World Rugby lo encabeza 1- Irlanda (91.82), 2- Sudáfrica (91.67), 3- Francia (90.59), 4- Nueva Zelanda (87.69), 5- Escocia (83.43), 6- Inglaterra (83.22), 7- Australia (81.78), 8- Gales (80.66), 9- Fiji (77.88) y 10- Argentina (77.59).