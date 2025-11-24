Picada mortal: a un año del accidente fatal en el que una pareja murió atropellada en plena Costanera

La noche del 24 de noviembre de 2024, Marcos Arias y Norma López fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Almirante Brown junto a su hijo.

Hace un año se produjo la picada mortal en la que perdió la vida un matrimonio en plena Costanera . La noche del 24 de noviembre de 2024, Marcos Arias y Norma López fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente, cuando un joven de 19 años, Valentín Giordano, los embistió a más de 130 km/h.

El domingo 24 de noviembre de 2024, pasadas las 23, Valentín Giordano de 19 años iba a bordo de un Volskwagen Bora negro y N. F. L., a bordo de un BMW blanco, corrían una picada callejera en la Avenida Almirante Brown, de la Costanera de Santa Fe. Cuando llegaron a la intersección con Huergo, el Bora negro atropelló a un matrimonio que cruzaba la calle por la senda peatonal; su hijo de 16 años salvó su vida al lograr evitar el impacto.

accidente fatal costanera 2.jpg

De acuerdo con los peritajes realizados, los dos automóviles habían sido modificados para aumentar la potencia, se precisó en sendas audiencias de imputación a ambos conductores. La Fiscalía remarcó que “tenían reprogramadas las respectivas computadoras para optimizar la mezcla de aire/combustible; filtro de aire de alto flujo; intercooler para mejorar inducción forzada y amortiguadores y espirales para reducir altura”, y agregó que “el Volkswagen Bora tenía colocado un caño de escape de alto rendimiento”.

La investigación también permitió reconstruir el recorrido y la velocidad de los automóviles, a través del análisis de las cámaras de la zona y diferentes peritajes: los conductores corrían la picada por la avenida Almirante Brown de sur a norte, aproximadamente desde la zona del Bulevar Muttis. Los peritos estimaron que al momento del impacto, el Bora circulaba a una velocidad de 120 km/h.

accidente fatal costanera 4.jpg Accidente fatal en la Costanera Santafesina gentileza

Tras el siniestro vial, los imputados continuaron su marcha. Por su parte, Giordano frenó a 143,60 metros del lugar, debido a que el motor del vehículo que conducía sufrió daños y se detuvo.

Los dos conductores fueron imputados como coautores de doble homicidio simple por haber sido cometido con dolo eventual, así como de la realización de una prueba de velocidad y destreza sin la debida autorización.

Cómo marcha la causa

En cuanto al proceso judicial, la fiscal Rosana Marcolín calificó el hecho de “doble homicidio doloso”, lo que podría implicar una condena de entre 8 y 25 años de prisión. En un inicio, una jueza de primera instancia, Cecilia Labanca, había otorgado su libertad bajo medidas alternativas, pero esa decisión fue apelada.

La Cámara de Apelaciones intervino: el camarista Roberto Prieu Mántaras anuló parcialmente la excarcelación y ordenó su detención inmediata. Luego, otro camarista, Fabio Mudry, ratificó la prisión preventiva por considerar que las alternativas no eran suficientes para frenar el riesgo de fuga.

Actualmente, la causa sigue en investigación. Se aguarda que la fiscalía presente su acusación formal y detalle la pena que solicitará en el juicio oral.