Los Pumas fueron derrotados por los All Blacks en Auckland

En el Eden Park de Auckland, el seleccionado de Nueva Zelanda le hizo pesar la localía a Los Pumas, se tomaron revancha y se impusieron por 42 a 10 por la fecha 2 del Rugby Championship 2024. En Wellington, Argentina habcía vencido a los All Blacks por 38 a 30. La próxima presentación del equipo nacional será el 31 de agosto ante Australia en La Plata, y luego vendrá la revancha ante los Wallabies el 7 de septiembre en el estadio de Colón.

En una noche con la lluvia como protagonista en el mítico estadio Eden Park de Auckland, Los Pumas no pudieron repetir la magnífica actuación de hace una semana en Wellington y cayeron contra Nueva Zelanda por 42 a 10. Argentina fue superado por un rival que se adaptó mejor a las condiciones de juego y mantuvo su racha invicta de 30 años sin caer en este campo de juego.

La primera mitad no encontró cómodo al seleccionado argentino que se vio forzado a cometer varios errores en el manejo de la pelota, los cuales fueron aprovechados a la perfección por los hombres de negro.

Los Pumas.jpg El equipo nacional que recuperó al capitán Montoya, estuvo lejos de lo hecho en el triunfo conseguido en Wellington. UAR

La contundencia de los All Blacks quedó reflejada con los cinco tries apoyados por intermedio de Ardie Savea, Caleb, Will Jordan, Beauden Barrett y Damian McKenzie, quien a su vez se mostró infalible en los envíos a los postes. El penal de Santiago Carreras fueron los únicos puntos de los primeros cuarenta minutos para el conjunto nacional.

Los Pumas mejoraron pero no alcanzó

En el complemento la historia fue diferente. Los Pumas mejoraron en varias facetas del juego y pese a encontrarse con un try en contra en el amanecer de dicha mitad, por parte de Will Jordan, pudieron mantenerse en partido sin recibir más puntos. Inclusive, tras una serie de buenos movimientos, Argentina llegó al try por intermedio de Juan Cruz Mallía para darle cifras definitivas a una encuentro que tuvo dos caras muy distintas para los dirigidos por Felipe Contepomi.

Los Pumas.jpg Los Pumas volverán a jugar el sábado 31 de agosto en La Plata, y el 7 de septiembre en Santa Fe ante Australia. UAR

Los Pumas volverán jugar en el Rugby Championship, el sábado 31 de agosto ante Australia en la ciudad de La Plata. El encuentro ante el elenco oceánico se disputará a las 19, y será el primero de la serie que concluirá el 7 de septiembre en el estadio de Colón de Santa Fe, ante el mismo rival.

Síntesis:

Nueva Zelanda 42- Los Pumas 10

Nueva Zelanda: Tamaiti Williams, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Tupou Vaa’i y Sam Darry; Ethan Blackadder, Dalton Papali’i y Ardie Savea (capitán); TJ Perenara y Damian McKenzie; Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett. Entrenador: Scott Robertson. Luego ingresaron: Asafo Aumua, Osa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Sam Cane, Cortez Ratima, Anton Lienert-Brown, Mark Tele’a.

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya y Lucio Sordoni; Marcos Kremer y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Franco Molina, Tomás Lavanini, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Bautista Delguy.

Primer tiempo: 6, 17, 24, 30 y 37', conversiones de McKenzie por tries del mismo, de Savea, Clarke, Jordan y B. Barrett (NZ), y 12', penal de Santiago Carreras (A).

Parcial: Nueva Zelanda 35 - Argentina 3.

Segundo tiempo: 2', conversión de McKenzie por try de Jordan (NZ), y 31', conversión de Albornoz por try de Mallía (A).

Amarilla: 34' Aumua (NZ).

Cancha: Eden Park, Auckland.

Referee: Andrea Piardi (Italia).