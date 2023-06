Los Pumas fueron recibidos por la embajadora de Francia

La oportunidad sirvió para celebrar la relación entre Argentina y Francia, y contó con la presencia de integrantes del actual plantel de Los Pumas, del seleccionado de seven Los Pumas 7´s, por su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, e históricos integrantes del combinado nacional que obtuvo la medalla de bronce en Francia 2007.

En la embajada de Francia en Argentina estuvieron presentes, Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, junto al head coach del seleccionado nacional, el australiano Michael Cheika, y varios jugadores del combinado argentino. Entre ellos se pudo observar la presencia del primera línea rafaelino Mayco Vivas y del segunda línea Pedro Rubiolo, ambos formados en el Círculo Rafaelino de Rugby. Uno está militando actualmente en el Gloucester y el otro en el Newcastle Falcons, ambos en Inglaterra.

También se encontraban presentes el entrerriano Marcos Kremer, el rosarino Jerónimo De la Fuente, Juan Martín González, Martín Bogado, Lautaro Bazán Vélez, Ignacio Calles, Tomás Albornoz, Mateo Carreras y Matías Alemanno. Del plantel del seleccionado de juego reducido dieron el presente Santiago Álvarez Fourcade, Tomás Lizazú y Matías Osadczuk.

image.png Entre los jugadores presentes estuvieron los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo.

Asistieron a la embajada de Francia, el ex head coach de Los Pumas Marcelo Loffreda, los ex jugadores Gonzálo Longo, Juan Manuel Leguizamón, Horacio Agulla, el rosarino Nicolás Vergallo y Juan Fernández Lobbe, a lo que hay que sumar a la M14 de Old Resian de Rosario, quienes en septiembre viajarán a Francia para un torneo de clubes juveniles.

Los dirigentes, jugadores e históricos del rugby argentino fueron recibidos por la embajadora de Francia en nuestro país, Claudia Scherer-Effosse. El actual presidente de la UAR aseguró que "para nosotros es muy interesante y un orgullo muy grande poder participar en este Mundial en Francia. Tuvimos muy buenos momentos y esperamos poder volver a mejorarlos y a repetirlos".

El santiagueño Juan Leguizamón, integrante de Los Pumas que lograron el bronce en el 2007, manifestó que "Mucha expectativa por el Mundial. Pasa muy rápido el tiempo entre un Mundial y otro. Muy expectante por los chicos, tengo la suerte de tener una muy buena relación con la gran mayoría. Lo vivo de manera especial".

Los Pumas se encuentran por estos días realizando una concentración en Casa Pumas, sede de entrenamiento ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, como parte de la preparación para afrontar el Rugby Championship, los amistosos con Sudáfrica y España, los encuentros de Argentina XV y la cita mundialista.