Los Pumas no pudieron con Francia en la provincia de Mendoza

Triunfo francés en tierras mendocinas

Los Pumas cayeron por 28 a 13 ante Francia, en su primera presentación en la ventana internacional de julio.Fue un primer tiempo bastante friccionado, en donde ambos conjuntos casi no se sacaron ventajas. El uso del pie fue predominante y las buenas defensas estuvieron a la altura de dos equipos que se estudiaron muchísimo y que recién pudieron quebrase en la última parte de la primera mitad con los penales de Antoine Hastoy y Santiago Carreras. El try en el epílogo de esa primera mitad, por el capitán de la visita, Baptiste Serin, le dio a los dirigidos por Fabien Galthie siete puntos de diferencia para irse arriba al descanso por 10 a 3.

Pumas2.jpg El seleccionado argentino de rugby perdió frente a los franceses por 28 a 13 en el Malvinas Argentinas. Prensa UAR

Francia ratificó su dominio en el segundo tiempo

En el complemento, Francia salió mejor parado y con el poderío de sus delanteros marcó diferencias que pudo plasmar en el tanteador. Los tries de Antoine Frisch en primer instancia y otra conquista de Théo Attisogbe le dieron una ventaja considerable e impidieron la reacción albiceleste que había llegado con un buen try del capitán, Julián Montoya, tras una gran jugada por la boca del line.

El cierre del partido mostró a Los Pumas yendo a buscar un último try que llegó por intermedio de Matías Orlando, en su regreso al seleccionado tras casi un año de ausencia. Fue triunfo para un elenco francés, que festejó ante un puñado de hinchas que se acercaron hasta un estadio que estuvo colmado alentando de manera incondicional a Los Pumas.

La próxima presentación de los dirigidos por Felipe Contepomi será el sábado 13 de julio ante este mismo rival, en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires. Por su parte, una semana más tarde, en Maldonado, Los Pumas cerrarán su participación en la ventana internacional de julio ante Uruguay.

Pumas3.jpg La revancha entre Los Pumas y Francia será el sábado 13 en el estadio de Vélez Sarsfield. Prensa UAR

Síntesis:

Argentina 13- Francia 28

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Eduardo Bello; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy y Martín Bogado. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Franco Molina, Bautista Pedemonte, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Orlando.

Francia: Georges-Henri Colombe, Gaëtan Barlot y Jean-Baptiste Gros; Baptiste Pesenti y David Auradou; Judicaël Cancoriet, Jordan Joseph y Oscar Jégou; Baptiste Serin y Antoine Hastoy; Théo Attissogbé, Émilien Gailleton, Antoine Frisch, Lester Étien y Léo Barré. Entrenador: Fabien Galthié. Luego ingresaron: Teddy Baubigny, Sébastien Taofifénua, Demba Bamba, Posolo Tuilagi, Mickaël Guillard, Lenni Nouchi, Baptiste Couilloud y Melvyn Jaminet.

Primer tiempo: 22', Penal de Hastoy (F); 25', Penal de S. Carreras (A), y 36', Gol de Hastoy por Try de Serin (F).

Segundo tiempo: 5', Gol de Hastoy por Try de Frisch (F); 15', Penal de Hastoy (F); 21', Try de Montoya (A); 26', Try de Attissogbé (F); 35', Penal de Jaminet (F), y 37', Try de Orlando (A).

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Referee: Chris Busby (Irlanda).