Los Pumas perdieron ante Francia en un partido de alto voltaje

Francia mostró un claro dominio ante Los Pumas

En el primer tiempo, Francia evidenció un claro dominio, y aprovechó la indisciplina de los argentinos. Los anfitriones fueron contundentes a la hora de marcar puntos. Los Pumas jugaron con intención de atacar pero fallaron al momento de ser finos en el control de la pelota. Fue 30 a 9, una diferencia amplia para lo que es un partido internacional del tier 1. La indisciplina fue clave en contra de los argentinos.

rugby los pumas francia en paris ventana noviembre 2.jpg Francia fue superior y venció a la escuadra nacional por 37 a 23. prensa UAR

Casi igual que ante Irlanda, Los Pumas arrancaron con un jugador menos por la temprana amarilla al capitán Montoya, en una determinación polémica del árbitro británico. El comienzo de los argentinos había sido bueno, con control de pelota y con decisión para jugar en campo rival. Hubo mucha presión en la marca, y los dueños de casa que se tuvieron que defender, tratando de salir de su campo de juego. Llegó el primer try de Thibaud Flament convertido por Ramos que dejó las cosas 7 a 0.

Cerca de los quince minutos, Los Pumas armaron un buen ataque, el local cometió infracción, y el tucumano Albornoz sumó los tres primeros puntos para dejar el marcador 7 a 3. La respuesta fue otro penal de Ramos para pasar al frente 10 a 3. Otro penal para los argentinos terminó con la conversión de Albornoz que dejó el tanteador 10 a 6. El apertura francés puso las cosas 13 a 6 producto de un penal aprovechado desde casi la mitad de cancha. Una pesca de Matera, con golpe en la cabeza, lo hizo abandonar el campo de juego por aplicación de procolo, llegó el penal de Albornoz y dejar el marcador 13 a 9.

Pisando los 30 minutos llegó una mala noticia en el equipo argentino, ya que debió salir Bautista Delguy e ingresar Mateo Carreras en su lugar. Una secuencia ofensiva de los franceses terminó con un try Gabin Villiere que con el goal de Ramos dejó el score 20 a 9. Francia no dominaba pero si aprovechaba las oportunidades que disponía.

rugby los pumas francia en paris ventana noviembre 3.jpg

El árbitro Pearce le sacó amarilla a González, por knock on intencional, sancionado con un try penal. Un adverso y complicado momento para Los Pumas que estaban perdiendo 27 a 9. Capaz que un marcador bastante abultado para lo que fue el trámite de las acciones. Un tackle a destiempo terminó con otro penal que Ramos se encargó de convertir y dejar a Francia 30 a 9, en el cierre del primer tiempo.

El segundo tiempo en el Stade France

Con un susto por un fuerte golpe en el hombro de Isgró, que felizmente pudo seguir, así arrancó el complemento para Los Pumas. Los Pumas estaban como pasados de rosca, en el momento en que más paciencia había que tener. Francia fue nuevamente firme en el juego corto, ante un equipo visitante que evidenció un gran desgaste físico. Además, el equipo galo generó situaciones de ataque ordenadas que llevaron peligro al ingoal celeste y blanco.

A pesar de algunos penales burdos de los franceses, algunos que el árbitro no quizo revisar, llegó el try de Los Pumas, a partir de una jugada preparada de un line que logró concretar el primer línea tucumano Gallo que con el goal de Albornoz dejó las cosas 30 a 15. No hubo mucho tiempo para festejar porque en una buena acción de los locales, agarró a contrapelo a la defensa nacional, error de Bazán Vélez, Louis Bielle-Biarrey no perdonó y el goal de Ramos dejó el marcador 37 a 16.

rugby los pumas francia en paris ventana noviembre 4.jpg

Con la misma fórmula que el try de Gallo, Argentina llegó nuevamente a marcar en el ingoal rival, tras un excelente trabajo por el eje, un buen scrum, e Ignacio Ruiz que lo definió más el goal de Albornoz quedó 37 a 23 el marcador. A pesar de haber ido de menor a mayor, Argentina dejó una mejor cara en los minutos finales, pero no alcanzó. Igualmente, y aunque la actuación del árbitro no fue buena, el 37 a 23 a favor de Francia no tiene mucha discusión.

Síntesis:

Francia 37 - Argentina 23

Francia: Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Uini Atonio, Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Francois Cros, Paul Boudehent, Charles Ollivon; Antoine Dupont y Thomas Ramos; Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Gael Fickou, Gabin Villiere y Léo Barré. Entrenador: FabienGalthié. Luego ingresaron: Julien Marchand, Reda Wardi, Georges-Henri Colombe, Alexandre Roumat, Mickael Guillard, Marko Gazzotti, Nolann Le Garrec, Emilen Gailleton.

Los Pumas: Thomas Galllo, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Matías Moroni, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Franco Molina, Marcos Kremer, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Mateo Carreras.

Primer tiempo: 9 y 32', Goles de Ramos por Tries de Flament y Villiere (F); 14, 20 y 26', Penales de Albornoz (A); 16, 22 y 40', Penales de Ramos (F); 35', Try-Penal (F).

Amonestados: 4', Montoya (A), y 35', J.M. González (A).

Parcial: Francia 30 - Argentina 9.

Segundo tiempo: 15 y 29', Goles de Albornoz por Tries de Gallo y Ruiz (A); 17', Gol de Ramos por Try de Bielle-Biarrey (F).

Estadio: Stade de France.

Referee: Luke Pearce (RFU).