Los Pumas se despidieron con triunfo en Kumagaya

En la madrugada de nuestro país, en Kumagaya, Los Pumas disputaron su último partido en la Copa del Mundo ante Estados Unidos y ganaron 47-17. Pero el adiós a Japón no fue lo único: también se trató de la despedida de Juan Manuel Leguizamón, que a los 36 años puso punto final a su larga trayectoria en el seleccionado.

El partido fue a medida de ambos acontecimientos. La diferencia en el marcador se empezó a notar a partir del minuto 18 cuando Nicolás Sánchez anotó el primer try. En la vuelta al equipo titular, el tucumano alcanzó los 80 caps y fue protagonista en jugadas decisivas. Por ejemplo, en una de las siguientes arriesgó un kick de zurda que Joaquín Tuculet convirtió en try. Diez minutos después, el fullback formado en Los Tilos firmó su doblete.

Durante la primera etapa el equipo mostró mejoras en diferentes aspectos del juego, pero Blaine Scully sobre el cierre hizo un llamado de atención con un try entrando por derecha. La diferencia entre los equipos se fue haciendo cada vez más mayor con el correr de los minutos y el inicio dudoso, quizás por la juventud de muchos jugadores, se transformó en diferencia física y desparpajo para encontrar los huecos de la defensa rival.

Pumas2.jpg

Apareció Juan Cruz Mallía, que como segundo centro anotó dos tries y generó la jugada para que Jerónimo de la Fuente apoyara el de él. Fue el que más metros ganó, el de más quiebres y elegido “Man of the Match”. Hizo lo propio Bautista Delguy, que dejó una perlita corriendo casi 60 metros desde el propio in-goal en una jugada que por poco no derivó en puntos. También Santiago Carreras, siempre picante, incluso hasta para jugar rápido un line-out; y Mayco Vivas, muy efectivo esta vez en los tackles.

Ellos son algunos de los nombres de la camada incipiente que tuvo una destacada tarde en Kumagaya. A los seis tries mencionados se le sumó el de Gonzalo Bertranou cuando quedaban diez minutos. El entrenamiento invisible que llevó a cabo en Buenos Aires durante este tiempo y el día que estuvo con el plantel en Japón tuvo un premio tan grande como su futuro.

En medio del vendaval, Estados Unidos logró descontar a través de Scully, nuevamente, y de Lasike para que el tanteador final marcara el 47-17.

Hubo tiempo para los aplausos y la emoción de compañeros y el staff que reconocieron a Juan Manuel Leguizamón, uno de los nombres fuertes en la historia de Los Pumas. El santiagueño cumplió su 87° partido, quedó a dos del récord de presencias que ahora le pertenece a Agustín Creevy; jugó su cuarto Mundial y a los 36 años decidió ponerle el punto final a su etapa en el seleccionado. Lo hizo por elección propia y de la mejor manera: jugando. Para Legui, como para todo el equipo, el triunfo sobre Estados Unidos se trató de una despedida feliz.

Pumas3.jpg

Síntesis

Los Pumas:Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (capitán), Juan Manuel Leguizamón y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.

Estados Unidos: Eric Fry, Joe Taufete´e y Titi Lamositele; Nate Brakeley y Greg Peterson; Tony Lamborn, Hanco Germishuys y Cam Dolan; Ruben de Haas y AJ MacGinty; Marcel Brache, Paul Lasike, Bryce Campbell, Blaine Scully (c) y Mike Te´o. Entrenador: Gary Gold.

Ingresaron:Dylan Fawsitt, Olive Kilifi, Paul Mullen, Ben Landry, Ben Pinkelman, Nate Augspurger, Will Hooley, Martin Iosefo.

Primer tiempo: 19 y 25', Goles de Sánchez por Tries de él mismo y de Tuculet (A); 35', Try de Tuculet (A), y 39', Try de Scully (EEUU).

Resultado Parcial: Argentina 19 – Estados Unidos 5.

Segundo Tiempo: 3, 8 y 16', Goles de Sánchez por Tries de Mallia -2- y De la Fuente (A); 20', Gol de MacGuinty por Try de Lasike (EEUU); 31', Gol de Urdapilleta por Try de Bertranou (A), y 41', Try de Scully (EEUU).

Estadio: Kumagaya Rugby Stadium.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).