Los Pumas se tomaron revancha ante Australia en su paso por Santa Fe

En la sala de conferencias del estadio de Colón, el entrenador Felipe Contepomi sostuvo que "Empezó medio raro el partido, pero la verdad es que los chicos se repusieron muy bien. Hablamos en el entretiempo de hacer lo que queríamos hacer. La verdad es que lo hicieron muy bien. Fue un segundo tiempo casi implacable. Para mí, la clave es no fijarse en el resultado, podes ir como quieras".

Felipe Contepomi.jpg El entrenador de Los Pumas destacó la intensidad y el atacar los espacios libres ante Australia. UAR

El ex integrante del seleccionado nacional agregó que "Lo importante es ir construyendo las acciones que queremos construir. Por eso digo, al principio fue medio raro porque confundimos un poco de convicción con locura, en el juego. Después, fue mucho más prolijo el segundo tiempo".

La intensidad del equipo ante Australia

El ex capitán de Los Pumas indicó que "Lo hicieron muy bien, en cuanto a jugar con intensidad y atacar los espacios. Someter al rival en esos aspectos. También es un poco lo que te ofrece el rival, dominar las defensas. Esta defensa, que recibe un poco más, por ahí hay que atacarla un poco más y se podría hacer un juego como el que se hizo. A veces a defensas un poco más agresivas cuesta un poco".

"Nosotros no ponemos números. No nos fijamos en el resultado. Queremos medirnos por nuestras acciones y evaluarnos por lo que decimos que vamos a hacer y cómo lo hacemos. Esos son los comportamientos que nosotros buscamos. Después, puede salir. Hoy hubo pases que salieron y fueron a las manos y otros que no. Lo importante es la intención. Bajo eso, seguir creyendo y seguir haciéndolo," agregó el head coach del combinado nacional.

Por último, sostuvo que Ahora, hay algunos que tuvieron más minutos, descansarán un poco más, otros seguirán entrenando. El viernes que viene nos juntamos en Santiago del Estero para preparar el partido con los bicampeones del mundo".