Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Francia

Entre las novedades está el regreso del back del Clermont de Francia, Bautista Delguy, quien ocupará la posición de wing. El rosarino Jerónimo De la Fuente será uno de los centros, y el mendocino Gonzalo Bertranou será el medio scrum, y formará pareja con el apertura Santiago Carreras. En el pack no hay muchas novedades, ya que el capitán Julián Montoya será el hooker, y se podría producir el debut de Franco Molina y Bautista Pedemonte en los delanteros, ya que irán al banco de los suplentes.

image.png En la formación nacional se destaca el regreso del wing del Clermont de Francia, Bautista Delguy.

En consecuencia, Los Pumas formarán de la siguiente manera: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Eduardo Bello; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy y Martín Bogado. El banco de suplentes estará integrado de la siguiente manera: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Franco Molina, Bautista Pedemonte, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Orlando.

Sensaciones en la previa al choque con Francia

El coach argentino sostuvo que "Para elegir esta formación nos basamos en lo que pudimos hacer esta semana y lo que los chicos venían jugando. Obviamente nosotros seguimos con la misma sintonía de lo que se trabaja en la semana, y después de los entrenamientos de alta de los miércoles, nos juntamos entre todos los entrenadores y definimos el equipo que va a jugar el sábado con Francia. A mi no me gusta la palabra conforme, pero se trabajó muy bien, entendemos la realidad, y fueron dos días de entrenamientos y dos de estudio para preparar un test match"

En relación al rival y la ausencia de las figuras del Mundial, el entrenador nacional opinó que "Francia es un equipo de calidad, no por nada está entre los cuatro mejores equipos del mundo. Tienen una importante cantidad de jugadores de mucha calidad. Si puede ser que algunos de los nombres habituales hoy no estén en esta gira, pero nosotros conocemos a todos, porque son jugadores que lo hacen al máximo nivel todos los fines de semana. Y el riesgo con eso de decir que no son los habituales, es que generan la oportunidad para muchos de ellos, y nosotros no nos enfocamos en los nombres sino en Francia y en su poderío".

image.png El primera línea rafaelino Mayco Vivas ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

El capitán Julián Montoya manifestó que "en el camp que tuvimos hace dos meses, hicimos un balance de lo que hemos hecho en estos años. Hicimos un montón de cosas buenas y otras a mejorar. Como pack queremos ser más consistentes, y también la consistencia como equipo. Nosotros estamos en nuestros clubes esperando que se haga la fecha del seleccionado para jugar con la camiseta de Los Pumas. Hoy tenemos un plantel con gente nueva, con chicos de Pampas y Dogos, y está muy bueno que se sumen otros. Estamos en la lista de Los Pumas y eso es lo más importante".

El hooker argentino resaltó que "el desafío para nosotros es llevar lo que hicimos en los entrenamientos y plasmarlo en la cancha. Creo que hicimos lo mejor que pudimos en la semana, con lo que tuvimos y estamos muy contentos con la preparación. Cada vez que entramos a una cancha es para representar a la Argentina, a nuestros clubes y a nuestras familias lo mejor posible".

- Ventana Internacional de Julio:

* Los Pumas vs. Francia

* Sábado 6 de Julio - 16 hs.

Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza

Árbitro: Chris Busby (IRFU)

* Sábado 13 de julio - 16 hs.

Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield)

Árbitro: Andrew Brace (IRFU)