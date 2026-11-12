Creció en Colón, se consolidó en San Telmo y no descarta volver al Sabalero: la historia de Joaquín Enrico

Joaquín Enrico repasó su salida de Colón, su crecimiento en la Primera Nacional y dejó abierta la posibilidad de regresar al club del que es hincha.

Joaquín Enrico, arquero de San Telmo y surgido de las divisiones inferiores de Colón , habló en el programa Dame Gol, de Telefe Santa Fe. Durante la entrevista repasó su recorrido futbolístico, recordó su salida del Sabalero, analizó su crecimiento en la Primera Nacional y reconoció que mantiene la ilusión de regresar algún día a la institución rojinegra.

De las inferiores de Colón a consolidarse en San Telmo

La historia de Enrico con el Sabalero comenzó desde muy pequeño. Atravesó las divisiones inferiores de la institución, donde inicialmente se desempeñaba como marcador central, siguiendo los pasos de su padre, hasta que terminó encontrando su lugar debajo de los tres palos. Incluso llegó a integrar el plantel profesional, aunque finalmente no tuvo la oportunidad de debutar en Primera División.

Su salida del club significó un cambio importante en su carrera. Después de llegar a San Telmo, el arquero debió atravesar un período de adaptación durante su primera temporada, en la que tuvo que esperar su oportunidad. Luego se adueñó del puesto y consiguió continuidad en la Primera Nacional.

Al describir su experiencia en la institución de la Isla Maciel, destacó el ambiente que encontró desde su llegada: "Es un club muy familiar, familiero, que desde el primer día te adopta, por así decirlo".

El santafesino también valoró el aprendizaje que le dejó aquella primera etapa como suplente: "Creo que es algo por lo que tenés que pasar. Por ahí sirve para darse cuenta cómo es la categoría, cómo son los rivales y estudiarlos. Creo que sirvió para poder hacer este año un buen torneo".

San Telmo terminó la temporada con 41 puntos y consiguió cerrar su participación en la mitad de la tabla, después de haber atravesado momentos de preocupación por la lucha por la permanencia. Enrico explicó que, una vez asegurada la continuidad en la categoría, el grupo se propuso terminar de la mejor manera.

En su recorrido también quedó una jugada que trascendió las fronteras del fútbol argentino: el gol que convirtió de arco a arco frente a Gimnasia, del que se cumplió un año. El arquero recordó aquella acción como una situación inesperada y hasta bromeó sobre las condiciones climáticas que ayudaron a que la pelota terminara dentro del arco contrario.

El deseo de volver a Colón y su mirada sobre el Reducido

Más allá de su presente en San Telmo, Enrico no esconde el sentimiento que mantiene por Colón. Su vínculo con el club también está relacionado con una historia familiar: su padre, Ariel, y sus seres queridos le transmitieron desde chico el amor por los colores rojinegros.

"De chiquito me han inculcado eso. Me fui a la cancha de chiquito, íbamos a la platea, y la verdad que es algo que uno es hincha para toda la vida", contó.

Consultado sobre sus próximos pasos, el arquero explicó que tiene un año más de contrato con San Telmo, aunque pretende aprovechar ese tiempo para buscar nuevas oportunidades. Su prioridad es mantenerse en actividad y seguir creciendo profesionalmente.

"Yo quiero seguir atajando, sea donde sea. A mí me sirve jugar, porque después se hace difícil si uno no juega. Me gustaría jugar afuera también, no descarto la posibilidad, pero si me tengo que quedar acá en Argentina no tengo problema", manifestó.

Y cuando apareció la posibilidad de un regreso al Sabalero, su respuesta fue contundente: "Obviamente me gustaría. No sé si ya, pero quizás más adelante. Sí, sí, obvio que me gustaría".

Enrico también analizó el presente de Colón y consideró que el equipo mostró una evolución respecto de temporadas anteriores en la Primera Nacional. Según su mirada, la ilusión de los hinchas volvió a crecer durante el tramo final del campeonato y el plantel tiene condiciones para pelear por el ascenso.

"Creo que es un buen equipo, que se tiene que hacer fuerte ahora de local el sábado. Si le toca jugar primero de local, creo que tiene que hacer valer la localía, sacar un buen resultado y hacer la diferencia para después, cuando tenga que ir afuera, no ir a buscar el partido ahí", sostuvo.

Por último, desde su experiencia como rival, reveló algunos aspectos que tuvieron en cuenta en San Telmo al momento de preparar los enfrentamientos ante el Sabalero. Señaló a Lago como uno de los futbolistas más importantes y mencionó algunos espacios que intentaron aprovechar.

"Lago era por ahí el jugador más importante de ellos, que la verdad es un grandísimo jugador. Pero también tienen falencias, como las tienen todos los equipos. En ese momento, cuando nosotros lo enfrentamos, el mediocampo había quedado muy solo y sabíamos que teníamos que jugar a la espalda de los laterales", explicó.

Así, entre el presente en San Telmo, el crecimiento personal y la ilusión de seguir avanzando en su carrera, Joaquín Enrico mantiene una cuenta pendiente con el club que lo formó: algún día regresar a Colón y cumplir el sueño de atajar en Primera con la camiseta que lleva desde la infancia.