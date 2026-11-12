Uno Santa Fe | Ovación | Manchester United

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

El ciclo de Carrick y Manchester United terminó y ahora se negocia con Mauricio Pochettino para que el argentino asuma como nuevo entrenador.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 12:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Manchester United decidió ponerle fin al ciclo de Michael Carrick como entrenador del primer equipo y comenzó a buscar un nuevo conductor para revertir el complicado presente deportivo. La determinación se conoció este jueves y rápidamente volvió a instalar el nombre de Mauricio Pochettino como principal candidato para ocupar el banco de Old Trafford, con conversaciones que estarían avanzadas.

Los motivos de la salida de Carrick y el mensaje del Manchester United

La conducción del conjunto inglés resolvió interrumpir el proceso del exmediocampista después de una serie de resultados que estuvieron lejos de las expectativas. Pese a que Carrick había conseguido buenos números durante su primera etapa como interino, el rendimiento posterior no logró sostenerse y terminó condicionando su continuidad.

A través de un comunicado, la institución explicó los motivos de la determinación y reconoció que necesitaba un cambio para cumplir con sus objetivos deportivos.

"Tras un decepcionante inicio de esta temporada, el club llegó a la extremadamente difícil conclusión de que un cambio es necesario para alcanzar nuestras ambiciones", expresó Manchester United.

De todas maneras, la entidad también destacó el vínculo del entrenador con el club y su compromiso durante su etapa al frente del equipo. "Michael es y siempre será una leyenda de Manchester United. Al igual que cuando era jugador, se manejó con los estándares más altos de dedicación y profesionalismo en su tiempo de vuelta en el club. Su liderazgo y logros la temporada anterior serán gratamente recordados", agregó.

Carrick había asumido en enero como entrenador interino y su desempeño en la segunda mitad de la Premier League anterior convenció a los dirigentes de ofrecerle un contrato por tres temporadas. Sin embargo, el comienzo de la nueva campaña estuvo marcado por los resultados negativos: después de diez encuentros, el equipo se encontraba en puestos de descenso y solamente había conseguido tres victorias en todas las competencias.

Pochettino, el principal candidato para asumir en Old Trafford

Con la salida de Carrick confirmada, Mauricio Pochettino tomó fuerza como el elegido para conducir al equipo inglés. Según informó ESPN, Elas conversaciones para concretar su llegada estarían muy avanzadas y el argentino tendría encaminada su salida de la Selección de Estados Unidos.

El entrenador argentino afrontaría así un nuevo desafío en el fútbol europeo, después de sus experiencias en clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, entre otros.

Su posible desembarco en Manchester United representaría una apuesta importante para una institución que busca recuperar protagonismo en Inglaterra y volver a competir por los principales objetivos.

Por el momento, resta que las negociaciones lleguen a una resolución definitiva y que el club oficialice quién será el encargado de conducir al plantel. Mientras tanto, Pochettino aparece como el nombre que reúne mayores posibilidades para iniciar la reconstrucción de los Red Devils.

Manchester United despido Pochettino
Noticias relacionadas
crecio en colon, se consolido en san telmo y no descarta volver al sabalero: la historia de joaquin enrico

Creció en Colón, se consolidó en San Telmo y no descarta volver al Sabalero: la historia de Joaquín Enrico

colon afronta la ultima fecha del torneo proyeccion ante central cordoba

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la seleccion

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

estigarribia analizo la campana de union y explico por que el equipo quedo afuera de los playoffs

Estigarribia analizó la campaña de Unión y explicó por qué el equipo quedó afuera de los playoffs

Lo último

Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Último Momento
Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

Cayó en Funes el hijo de Esteban Lindor Alvarado en más de 30 allanamientos por narcotráfico y lavado de activos

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Ovación
Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"