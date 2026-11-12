Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

El ciclo de Carrick y Manchester United terminó y ahora se negocia con Mauricio Pochettino para que el argentino asuma como nuevo entrenador.

Manchester United decidió ponerle fin al ciclo de Michael Carrick como entrenador del primer equipo y comenzó a buscar un nuevo conductor para revertir el complicado presente deportivo. La determinación se conoció este jueves y rápidamente volvió a instalar el nombre de Mauricio Pochettino como principal candidato para ocupar el banco de Old Trafford, con conversaciones que estarían avanzadas.

La conducción del conjunto inglés resolvió interrumpir el proceso del exmediocampista después de una serie de resultados que estuvieron lejos de las expectativas. Pese a que Carrick había conseguido buenos números durante su primera etapa como interino, el rendimiento posterior no logró sostenerse y terminó condicionando su continuidad.

A través de un comunicado, la institución explicó los motivos de la determinación y reconoció que necesitaba un cambio para cumplir con sus objetivos deportivos.

"Tras un decepcionante inicio de esta temporada, el club llegó a la extremadamente difícil conclusión de que un cambio es necesario para alcanzar nuestras ambiciones", expresó Manchester United.

De todas maneras, la entidad también destacó el vínculo del entrenador con el club y su compromiso durante su etapa al frente del equipo. "Michael es y siempre será una leyenda de Manchester United. Al igual que cuando era jugador, se manejó con los estándares más altos de dedicación y profesionalismo en su tiempo de vuelta en el club. Su liderazgo y logros la temporada anterior serán gratamente recordados", agregó.

Carrick había asumido en enero como entrenador interino y su desempeño en la segunda mitad de la Premier League anterior convenció a los dirigentes de ofrecerle un contrato por tres temporadas. Sin embargo, el comienzo de la nueva campaña estuvo marcado por los resultados negativos: después de diez encuentros, el equipo se encontraba en puestos de descenso y solamente había conseguido tres victorias en todas las competencias.

Pochettino, el principal candidato para asumir en Old Trafford

Con la salida de Carrick confirmada, Mauricio Pochettino tomó fuerza como el elegido para conducir al equipo inglés. Según informó ESPN, Elas conversaciones para concretar su llegada estarían muy avanzadas y el argentino tendría encaminada su salida de la Selección de Estados Unidos.

El entrenador argentino afrontaría así un nuevo desafío en el fútbol europeo, después de sus experiencias en clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, entre otros.

Su posible desembarco en Manchester United representaría una apuesta importante para una institución que busca recuperar protagonismo en Inglaterra y volver a competir por los principales objetivos.

Por el momento, resta que las negociaciones lleguen a una resolución definitiva y que el club oficialice quién será el encargado de conducir al plantel. Mientras tanto, Pochettino aparece como el nombre que reúne mayores posibilidades para iniciar la reconstrucción de los Red Devils.