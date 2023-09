Los Pumas vencieron sin brillar a Samoa y mantienen viva la ilusión en el Mundial de Francia

Había que ganar y se ganó. Los Pumas sacaron adelante una complicada victoria frente a Samoa por 19 a 10 y consiguieron su primer triunfo en el Mundial que se desarrolla en Francia. La escuadra que conduce el australiano Michael Cheika no brilló, pero consiguió el primer triunfo. Bajo una intensa llovizna el combinado nacional consiguió festejar en un cotejo jugado en el Stade Geoffroy-Guichard, de la ciudad de Saint-Étienne, en el sudeste de Francia.

En cuanto a los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, tanto Pedro Rubiolo como Mayco Vivas ingresaron en el segundo tiempo, aunque el primera línea jugó muy pocos minutos. Si bien hay muchas cosas por corregir, el line out fue bueno, se mejoró en el scrum pero cuesta a la hora de ordenar y distribuir el juego.

rugby mundial francia argentina samoa 19 a 10 2.jpg El tercera línea Pablo Matera fue uno de los puntos altos en el seleccionado argentino ante los oceánicos.

Las acciones del primer tiempo arrancaron con regla búnker, ya que Duncan Paia´aua fue a buscar con imprudencia una pelota y recibió la tarjeta amarilla cuando todavía no se había cumplido un minuto de juego. Igualmente, Los Pumas demostraron en el comienzo buena actitud, concentración y paciencia.

Pisando los 9 llegó el try y la conversión del rosarino Boffelli lo que puso el marcador 7 a 0. A Samoa le costó sacarse la presión de la marca de los argentinos. Por ahí dio la sensación de que se utilizó bastante el pie, y eso podía costar caro. Sobre todo, teniendo en cuenta la lluvia y lo ingobernable de la pelota.

En la primera parte, a los conducidos por Cheika le costó ser ordenados en ataque. La concentración fue buena pero la ansiedad los descontroló un poco. Sin brillar, pero cumpliendo el objetivo Argentina se fue al descanso ganando por 13 a 3.

Los puntos más endebles fueron el traslado de la pelota, y la administración, que fue algo que les costó. Samoa pudo, dentro de sus limitaciones, solamente marcar un penal por intermedio de Geoffroy-Guichard, quien sobre el epílogo falló una situación similar. Igualmente vale destacar que fue un buen primer parcial para el elenco argentino.

rugby mundial francia argentina samoa 19 a 10 3.jpg Los Pumas sufrieron en el final, pero vencieron a Samoa y sumaron sus primeros cuatro puntos en el grupo D.

En el arranque del complemento Samoa no fue un equipo claro, pero Los Pumas jugaron en campo rival. Los delanteros argentinos fueron superiores en el line y en le scrum, pero no fueron efectivos a la hora de sacar la pelota y no pudieron concretar. Tuvieron dos penales a su favor, en el cual decidieron ir al line y el maul, pero se falló en el contacto y se volvieron con las manos vacías.

Argentina sumó con un penal de Boffelli y otro del tucumano Sánchez, aunque en medio de esas dos conversiones Samoa descontó con un try Sama Malolo y puso en aprietes al conjunto nacional. Igualmente, se consiguió el objetivo de ganar, clave para continuar con los objetivos que se han propuesto como equipo.

Las posiciones en el grupo D quedaron del siguiente modo: Inglaterra 9, Samoa y Japón 5, Argentina 4 y Chile 0. El seleccionado argentino perdió en su debut en el Mundial ante Inglaterra por 27-12, mientras que Samoa derrotó el sábado pasado al debutante de Chile por 43-10. Los Pumas se enfrentarán en la próxima fecha al debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente a Japón, el 8 de octubre en el mismo escenario, en el cierre de la primera fase de la competencia.

rugby mundial francia argentina samoa 19 a 10 4.jpg Los Pumas frente al ritual del Siva Tau de los samoanos previo el comienzo del partido en Saint Etienne.

Síntesis

Los Pumas 19- Samoa 10

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Eduardo Bello; Guido Petti y Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. Luego ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.

Samoa: James Lay, Seilala Lam y Paul Alo-Emile; Brian Alainu'u'ese y Chris Vui (capitán); Theo McFarland, Fritz Lee y Steven Luatua; Jonathan Taumateine y Christian Leali'ifano; Ben Lam, Tumua Manu, Ulupano Junior Seuteni y Nigel Ah Wong; Duncan Paia'aua. Luego ingresaron: Sama Malolo, Charlie Faumuina, Michael Alaalatoa, Taleni Seu, Sa Jordan Taufua, Melani Matavao, Alai D'Angelo Leuila y Danny Toala.

Primer tiempo: 9’ Gol de Emiliano Boffelli por try del mismo (A); 25’ Penal de Boffelli (A); 27’ Penal de Christian Leali'ifano (S); 34’ Penal de Emiliano Boffelli.

Parcial: Los Pumas 13- Samoa 3

Segundo tiempo: 52’ Penal de Boffelli (A); 85’ Gol de Leuila por try de Sama Malolo (S); 78’ Penal de Nicolás Sánchez (A).

Incidencias: 1’ Amarilla para Duncan Paia’aua (S).

Cancha: Stade Geoffroy-Guichard, de Saint-Étienne (Francia)

Referee: Nic Berry (Australia)