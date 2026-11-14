Unión: Los primeros nombres que estarían en carpeta para reforzar el plantel

La dirigencia rojiblanca junto con el director deportivo Santiago Zurbriggen comienzan a pensar en jugadores para sumar de cara al próximo

Por estas horas, la dirigencia de Unión atiende varios frentes, que tienen como prioridad asegurar la continuidad de algunos futbolistas, entre ellos Cristian Tarragona y Brahian Cuello.

No son los únicos, pero sí por los que se está negociando, ya que por ejemplo la intención era retener a Lucas Menossi, pero el futbolista tiene decidido retornar a Buenos Aires.

Pero a la par de los futbolistas mencionados, en las últimas horas comenzaron a surgir posibles nombres que estarían en el radar del entrenador rojiblanco Leonardo Madelón.

Uno de ellos es un futbolista que ya estuvo apuntado por Unión en otros mercados de pases y se trata de Francisco González Metili, volante ofensivo, que también se puede desempeñar como extremo y que juega en Belgrano.

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El futbolista de 29 años disputó 12 partidos en el Torneo Clausura anotando un gol, pero tan solo cuatro como titular. Con la particularidad, de que en diciembre finaliza su vínculo con el Pirata.

Mientras que el otro futbolista que estaría en la carpeta de la dirigencia tatengue es Nicolás Laméndola. Se trata de un extremo que se desempeña por el sector izquierdo, tiene 27 años y juega en Atlético Tucumán.

En el Torneo Clausura, Lanéndola disputó 14 partidos con la camiseta del Decano y marcó un gol. Por otra parte, su vínculo con el club tucumano finaliza el 31 de diciembre.