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Sorpresa en barrio 29 de Abril: apareció un yacaré de gran tamaño y lo capturó la Policía Ecológica

El ejemplar fue encontrado detrás de la exgranja La Esmeralda y capturado por la Policía Ecológica. Quedó bajo resguardo a la espera de indicaciones de Fauna.

14 de noviembre 2026 · 11:28hs
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Rescataron un Yacaré de más de 2 metros

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Rescataron un Yacaré de más de 2 metros

Un yacaré de 2,5 metros de longitud fue capturado durante la tarde del viernes en el barrio 29 de Abril de la ciudad de Santa Fe, detrás de la exgranja La Esmeralda. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía Ecológica, dependiente de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I.

Rescataron un Yacaré de más de 2 metros

Rescataron un Yacaré de más de 2 metros

El operativo se inició luego de que los efectivos fueran comisionados a la intersección de las calles San José y José Cívico, donde constataron la presencia del ejemplar de fauna silvestre.

Tras localizarlo, el personal especializado procedió a su captura y neutralización. Posteriormente, el animal fue trasladado a la Base Ecológica, donde permanecerá bajo resguardo hasta recibir nuevas directivas por parte del personal de Fauna.

Alerta por la presencia de animales silvestres en zonas urbanas

Ante el incremento de avistajes de fauna silvestre en localidades ribereñas y sectores periurbanos, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe reforzó las recomendaciones dirigidas a la población.

Desde el organismo provincial señalaron que este fenómeno está relacionado con la crecida de los cursos de agua, que puede provocar el desplazamiento de animales silvestres hacia sectores habitados.

En este contexto, se recomienda a los vecinos extremar las precauciones ante la aparición de ejemplares de estas características y evitar cualquier intento de acercamiento, manipulación o captura por cuenta propia.

La presencia de un yacaré u otro animal silvestre en zonas urbanas debe ser comunicada a las autoridades correspondientes, para que intervenga personal capacitado y se garantice tanto la seguridad de las personas como la protección de la fauna.

Yacaré barrio 29 abril Policía Ecológica fauna
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