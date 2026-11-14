La Noche de las Heladerías 2026 desembarca este miércoles 18 de noviembre en la ciudad de Santa Fe con una promoción especial para los amantes del helado artesanal: un 2x1 en cuartos de kilo. La iniciativa, organizada a nivel nacional por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), tendrá una importante participación de comercios santafesinos.
Noche de las Heladerías 2026 en Santa Fe: dónde conseguir el 2x1 este miércoles
La propuesta se realizará este miércoles 18 de noviembre desde las 19. Los clientes podrán comprar dos cuartos de kilo de helado artesanal y pagar uno. Conocé el listado completo de heladerías adheridas en Santa Fe, Santo Tomé y la Costa.
En esta edición, la provincia de Santa Fe se posiciona como protagonista de la convocatoria federal, con numerosos establecimientos adheridos en la capital provincial y distintas localidades del área metropolitana y la región de la Costa.
La promoción principal permitirá llevar dos cuartos de kilo de helado artesanal y pagar solamente uno, una oportunidad para disfrutar de la propuesta gastronómica en una de las noches más esperadas por los fanáticos del helado.
A qué hora comienza el 2x1 de la Noche de las Heladerías
El beneficio estará disponible desde las 19 del miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta el horario de cierre de cada heladería participante.
Los consumidores podrán acercarse a los locales adheridos y acceder a la promoción directamente en el mostrador, durante toda la jornada nocturna.
Noche de las Heladerías 2026: uno por uno, los locales adheridos en Santa Fe
La ciudad de Santa Fe capital contará con una amplia oferta de heladerías participantes, distribuidas en diferentes barrios y avenidas. Este es el listado de comercios y sus respectivas direcciones:
Heladerías adheridas en Santa Fe capital
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Gelamore: San Martín 3273.
Heladería a la Americana de General López: General López 2991.
Heladería a la Americana Express: Urquiza 3414.
Heladería Americana El Danubio: 25 de Mayo 3198.
Heladería Bariloche: Francia 2101.
Heladería Carmiel: Bv. Gálvez 1218 y Remolcador Meteoro 2760 (Shopping Puerto Plaza).
Heladería Necochea: Bv. Gálvez 1945.
Heladería Portobelo: Av. Aristóbulo del Valle 6801 y San José 2802.
Heladería Rincón: San Jerónimo 1900, Marcial Candioti 3825 y Av. Gral. Paz 5999.
Heladería San Remo: Freyre 3201 y General Paz 5498.
Heladería Veneto: 9 de Julio 3499 y 1 de Enero 2452 (Dique 2, Puerto de Santa Fe).
Heladería Vía Verona: San Martín 2585.
Tento: Aristóbulo del Valle 6998, Av. Blas Parera 8044 y Av. Gral. Paz 6909.
Trevi Gelato: San Martín 2875, San Martín 3501, Facundo Zuviría 6001, Av. Freyre 1899, Boulevard Pellegrini 3000, Boulevard Gálvez 1800 y Av. Aristóbulo del Valle 5999.
Velutto Helados y Café: Av. Aristóbulo del Valle 6263.
Qué heladerías participan en Santo Tomé y la Costa
La propuesta también llegará a otras localidades cercanas a la capital provincial. Estos son los comercios adheridos:
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Santo Tomé: VIA VAI, en Dentesano 271.
Arroyo Leyes: CHOKORA Heladería Artesanal, en el kilómetro 12,500, calle 24; y Heladería Rincón, sobre Ruta Provincial 1, kilómetro 10.
Colastiné Norte: Heladería Rincón, sobre Ruta Provincial 1.
San José del Rincón: Heladería Rincón, en Castañeda 1429.
Santa Rosa de Calchines: Heladería Rincón, en 1.ª Junta 519.