Noche de las Heladerías 2026 en Santa Fe: dónde conseguir el 2x1 este miércoles

La propuesta se realizará este miércoles 18 de noviembre desde las 19. Los clientes podrán comprar dos cuartos de kilo de helado artesanal y pagar uno. Conocé el listado completo de heladerías adheridas en Santa Fe, Santo Tomé y la Costa.

La Noche de las Heladerías 2026 desembarca este miércoles 18 de noviembre en la ciudad de Santa Fe con una promoción especial para los amantes del helado artesanal: un 2x1 en cuartos de kilo . La iniciativa, organizada a nivel nacional por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), tendrá una importante participación de comercios santafesinos.

En esta edición, la provincia de Santa Fe se posiciona como protagonista de la convocatoria federal, con numerosos establecimientos adheridos en la capital provincial y distintas localidades del área metropolitana y la región de la Costa.

La promoción principal permitirá llevar dos cuartos de kilo de helado artesanal y pagar solamente uno, una oportunidad para disfrutar de la propuesta gastronómica en una de las noches más esperadas por los fanáticos del helado.

A qué hora comienza el 2x1 de la Noche de las Heladerías

El beneficio estará disponible desde las 19 del miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta el horario de cierre de cada heladería participante.

Los consumidores podrán acercarse a los locales adheridos y acceder a la promoción directamente en el mostrador, durante toda la jornada nocturna.

Noche de las Heladerías 2026: uno por uno, los locales adheridos en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe capital contará con una amplia oferta de heladerías participantes, distribuidas en diferentes barrios y avenidas. Este es el listado de comercios y sus respectivas direcciones:

Heladerías adheridas en Santa Fe capital

Gelamore: San Martín 3273.

Heladería a la Americana de General López: General López 2991.

Heladería a la Americana Express: Urquiza 3414.

Heladería Americana El Danubio: 25 de Mayo 3198.

Heladería Bariloche: Francia 2101.

Heladería Carmiel: Bv. Gálvez 1218 y Remolcador Meteoro 2760 (Shopping Puerto Plaza).

Heladería Necochea: Bv. Gálvez 1945.

Heladería Portobelo: Av. Aristóbulo del Valle 6801 y San José 2802.

Heladería Rincón: San Jerónimo 1900, Marcial Candioti 3825 y Av. Gral. Paz 5999.

Heladería San Remo: Freyre 3201 y General Paz 5498.

Heladería Veneto: 9 de Julio 3499 y 1 de Enero 2452 (Dique 2, Puerto de Santa Fe).

Heladería Vía Verona: San Martín 2585.

Tento: Aristóbulo del Valle 6998, Av. Blas Parera 8044 y Av. Gral. Paz 6909.

Trevi Gelato: San Martín 2875, San Martín 3501, Facundo Zuviría 6001, Av. Freyre 1899, Boulevard Pellegrini 3000, Boulevard Gálvez 1800 y Av. Aristóbulo del Valle 5999.

Velutto Helados y Café: Av. Aristóbulo del Valle 6263.

Qué heladerías participan en Santo Tomé y la Costa

La propuesta también llegará a otras localidades cercanas a la capital provincial. Estos son los comercios adheridos: