Exportaciones: Santa Fe vendió al mundo por casi USD 16.000 millones y quedó segunda en Argentina

Las ventas externas santafesinas alcanzaron los 15.945 millones de dólares entre enero y septiembre. La provincia creció por encima del promedio nacional y proyecta cerrar 2026 con cifras históricas.

Santa Fe registró un fuerte crecimiento de sus exportaciones durante los primeros nueve meses de 2026 y se consolidó como la segunda provincia que más vende al exterior en Argentina, detrás de Buenos Aires. Entre enero y septiembre, las ventas externas santafesinas alcanzaron los 15.945 millones de dólares , lo que representa un incremento interanual del 33,6% , por encima del 21,62% registrado a nivel nacional.

De esta manera, la provincia concentró el 20,6% de las exportaciones de bienes de Argentina y superó ampliamente el desempeño de otras jurisdicciones de peso en el comercio exterior. Los datos surgen del informe de monitoreo elaborado por Santa Fe Global y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), sobre la base de registros del Indec.

El relevamiento ubica a Buenos Aires en el primer lugar del ranking nacional, con exportaciones por 24.821 millones de dólares. Santa Fe ocupa el segundo puesto, con 15.945 millones, mientras que Córdoba completa el podio con 8.919 millones de dólares.

En conjunto, estos tres distritos concentraron el 64,3% de las exportaciones de bienes del país. Además, dentro de la Región Centro, Santa Fe exportó un 78,8% más que Córdoba y registró un crecimiento interanual considerablemente superior: 33,6% frente al 8,4% de la provincia mediterránea.

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El peso de las manufacturas en las exportaciones santafesinas

Uno de los datos destacados del informe es la participación de los productos industrializados en las ventas externas de Santa Fe. El 87,1% de las exportaciones provinciales correspondió a manufacturas, una proporción que refleja el peso de la transformación de materias primas en la estructura productiva local.

Dentro de ese porcentaje, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el 79,6%, mientras que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) concentraron el 7,5%.

Entre los principales productos exportados sobresale el complejo sojero. La harina y los pellets de soja encabezaron los registros, con ventas por 4.990 millones de dólares, seguidos por el aceite de soja en bruto, que alcanzó los 3.939 millones.

También se destacaron las exportaciones de carne vacuna deshuesada, por 951 millones de dólares, y de aceite de girasol en bruto, que sumó 901,6 millones, con un crecimiento interanual del 186,7%. Por su parte, el biodiésel registró ventas por 247,5 millones de dólares, un 53,1% más que en el mismo período de 2025.

Al presentar los resultados, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el crecimiento del comercio exterior y sostuvo que el objetivo provincial es profundizar la generación de valor agregado en origen y ampliar las oportunidades de empleo.

En ese sentido, remarcó las políticas de internacionalización de empresas, entre ellas el Santa Fe Business Forum y el programa In Company, además de las inversiones y herramientas vinculadas con la infraestructura, la logística y el desarrollo portuario.

India lidera los destinos de las exportaciones de Santa Fe

En cuanto a los mercados internacionales, Asia se consolidó como el principal destino de las exportaciones santafesinas, al concentrar el 45,6% de los despachos provinciales.

Dentro de ese continente, India se posicionó como el principal socio comercial de Santa Fe. Entre enero y septiembre, las ventas hacia ese mercado alcanzaron los 2.905,1 millones de dólares, equivalentes al 18,2% del total exportado por la provincia. Además, registraron un crecimiento interanual del 60,8%.

Detrás de India aparecen Brasil, con exportaciones por 960 millones de dólares; China, con 920,3 millones; y luego Vietnam e Indonesia, que también integran la lista de los principales destinos comerciales.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, señaló que uno de los desafíos es sostener los mercados consolidados y avanzar en la apertura de nuevas oportunidades para las empresas santafesinas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas que buscan insertarse en el comercio internacional.

Cuánto podría exportar Santa Fe en 2026

Las perspectivas para el cierre del año también son positivas. Según el monitoreo provincial, durante los primeros nueve meses de 2026 el volumen exportado superó las 30,2 millones de toneladas.

A partir de ese desempeño, el informe proyecta que Santa Fe podría finalizar el año con exportaciones por 20.850 millones de dólares, siempre que se mantenga durante el último trimestre el ritmo habitual de actividad.

De concretarse esa estimación, la provincia alcanzaría niveles históricos en su serie de exportaciones y consolidaría su posición entre los principales distritos exportadores de Argentina.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es sostener el crecimiento del comercio exterior mediante una mayor competitividad, inversiones en rutas, puertos y energía, y herramientas que permitan ampliar la cantidad de empresas con presencia en los mercados internacionales.

La apuesta oficial apunta a que el crecimiento exportador no se limite al volumen de ventas, sino que también se traduzca en más producción, valor agregado, inversiones y empleo en las distintas regiones de Santa Fe.