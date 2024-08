Los Pumas y un nuevo capítulo en los libros de historia del rugby argentino

Enorme triunfo de Los Pumas ante Nueva Zelanda

Los dirigidos por Felipe Contepomi tuvieron una muy buena primera mitad pero padecieron su indisciplina y con una decena de penales concedidos le permitieron al seleccionado local sacar una ventaja de diez puntos gracias a un penal de Damián McKenzie y un try del debutante Sam Darry.

Argentina nunca bajó los brazos y tuvo como principal virtud, más allá de una férrea defensa, el hecho de poder mantenerse en partido. Los tries de Lucio Cinti en primera instancia y de Mateo Carreras inmediatamente después de la conquista de Anton Lienert-Brown, le dieron al seleccionado nacional la posibilidad de irse al descanso con derrota parcial 20 a 15, pero con la confianza de poder darlo vuelta en la segunda mitad.

Pumas2.jpg El platense Lucio Cinti fue el autor de un ensayo ante Nueva Zelanda en Wellington. Prensa UAR

En el complemento, el equipo Argentino corrigió los errores, bajó de manera considerable la indiscipline y dominó las acciones con mayor contundencia. Franco Molina, en el amanecer del segundo tiempo, revirtió el tanteador y puso arriba al seleccionado argentino por 22 a 20. Nueva Zelanda reaccionó y pasó al frente con un nuevo penal de McKenzie, pero Argentina tomó el liderazgo una vez más con otro penal de Santiago Carreras.

Los All Blacks no se quedaron de brazos cruzados y con un try de Mark Tele’a volvieron a dejar en claro que no iban a resignar el triunfo en un encuentro de desarrollo frenético. Sin embargo, Los Pumas no perdieron la calma. Los cambios que llegaron desde afuera le dieron la vitalidad necesaria para llevarse el Partido. Un penal de Carreras puso a tiro al equipo y el try de Agustín Creevy, junto a un nuevo penal del apertura, terminaron de definir la historia.

Pumas3.jpg El cordobés Santiago Carrera marcó cuatro penales y tres conversiones ante los All Blacks. Prensa UAR

De esta manera, se concretó el tercer triunfo Argentino ante los All Blacks en la historia, el segundo en suelo neozelandés. El próximo duelo entre ambos equipos y correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship será el viernes 17 de agosto en el mítico estadio Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda. Cabe destacar, que en el otro encuentro de la jornada inaugural del certamen, Sudáfrica derrotó a Australia en Brisbane por 33 a 7.

Pumas4.jpg Los Pumas y Nueva Zelanda se volverán a ver las caras el sábado 17 de agosto en Auckland. Prensa UAR

Síntesis:

Los Pumas 38- Nueva Zelanda 30

Los Pumas: Thomas Gallo, Ignacio Ruiz y Eduardo Bello; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Tomás Lavanini, Efraín Elías, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

Nueva Zelanda: Tyrel Lomas, Codie Taylor y Ethan de Groot; Sam Darry y Tupou Va'i; Ethan Blackadder, Dalton Papali'i y Ardie Savea (capitán); TJ Perenara y Damiam McKenzie; Mark Telea, Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Beauden Barrett. Entrenador: Scott Robertson. Luego ingresaron: Asafo Aumua, Osa Tu'ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Will Jordan, Rieko Ioane.

Primer tiempo: 11´ penal de Damián McKenzie (NZ), 14´ try de Sam Darry convertido por Damián McKenzie (NZ), 22´ try de Lucio Cinti (LP), 27´ penal de Damián McKenzie (NZ), 29´ penal de Santiago Carreras (LP), 34´ try de Anton Lienert-Brown convertido por Damián McKenzie (NZ), 37´ try de Mateo Carreras convertido por Santiago Carreras (LP).

Parcial: All Blacks 20-15 Los Pumas

Segundo tiempo: 2´ try de Franco Molina convertido por Santiago Carreras (LP), 6´ penal de Damián McKenzie (NZ), 9´ penal de Santiago Carreras (LP), 11´ try de Mark Tele’a convertido por Damián McKenzie (NZ), 15´ penal de Santiago Carreras (LP), 28´ try de Agustín Creevy convertido por Santiago Carreras (LP), 38´ penal de Santiago Carreras (LP).

Referee: Angus Gardner (RA)

Cancha: Sky Stadium, Wellington, Nueva Zelanda.