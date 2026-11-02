Los Pumitas consiguieron un lugar en el podio en el Dakar 2026

El seleccionado argentino de rugby seven juvenil se impuso a Canadá por un expresivo 36 a 5, y se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Finalizó el rugby masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y el seleccionado nacional se alzó con la medalla de bronce. La caída ante Sudáfrica en las semifinales por 24-12 llevó al conjunto argentino a jugar por el bronce y fue allí donde venció a Canadá en un contundente 36-5.

Si bien no se logró retener el oro de Buenos Aires 2018, fue un gran torneo para los juveniles argentinos y una gran oportunidad para seguir desarrollando jugadores en el seven y formarlos de cara a los seleccionados de mayores. El oro se lo llevó Francia que venció en la final a Sudáfrica por 26-19.

Argentina logró el bronce en el Dakar

En la primera semifinal del día, el seleccionado argentino se enfrentó con Sudáfrica. Tras cometer un knock on en la primera salida y estar defendiendo muy cerca del ingoal propio, los juveniles argentinos lograron retomar la posesión tras un scrum de Sudáfrica y tras un a gran jugada colectiva se pusieron adelante en el marcador a través del try de Federico Anderson. A falta de un minuto del final, Federico Kantz se escabulló entre la defensa rival para – con posterior conversión propia – estirar la ventaja a 12-0. En la última de la primera mitad, Sudáfrica acortó distancias y marcó un try para dejar las cosas 12-5.

En el complemento, el conjunto argentino no logró hacer pie, tuvo varias imprecisiones y Sudáfrica presionó constantemente para jugar casi la totalidad del tiempo en campo argentino. A los tres minutos Sudáfrica dejó las cosas 12-10, la ilusión argentina estuvo a flor de piel, pero en las últimas dos jugadas del partido no lograron contener el ataque rival y Sudáfrica se llevó el partido por 24-12.

Los Pumitas sumaron su tercera medalla consecutiva en la disciplina, después de la plata en Nankín 2014 y el oro en Buenos Aires 2018.

Argentina formó con Santiago Martos, Joaquín Cocomarola, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Federico Kantz, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Ramón Benedit y Tomás Galetti. Los tries los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz, mientras que el propio Kantz sumó una conversión.

Por la medalla de Bronce, Argentina se enfrentó con Canadá. Desde el primer minuto el seleccionado nacional salió a ejercer presión sobre el rival y fue Federico Anderson quien descontó para sumar su primer try del partido; la conversión de Federico Kantz dejaba las cosas parcialmente 7-0. Tras varios intentos de Canadá, su descuento llegó tras superar numéricamente a la argentina tras una amarilla por knock on intencional de Gonzalo Cairo.

Cuando se terminaba el primer tiempo, Anderson nuevamente llegó nuevamente al try y con la conversión de Kantz argentina se fue al descanso en ventaja por 14-5. En el complemento, llegaron los cambios y el aire fresco para los argentinos que bien aprovecharon su momentum y lograron controlar el partido. Ramón Benedit, Federico Anderson, Tomás Galetti y Santiago Martos descontaron para la argentina que con un contundente 36-5 obtuvo la medalla de bronce.

Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Santiago Abbondati, Joaquín Cocomarola, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris. Los tries los marcaron Federico Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos; mientras que Federico Kantz (2) y Joaquín Zapiola aportaron las conversiones.