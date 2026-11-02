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Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana tras perder 2-0 ante Chacarita

El Torito cayó en San Martín en la última fecha de la Primera Nacional y no pudo evitar la pérdida de la categoría. Los goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone sentenciaron su destino.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 17:26hs
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Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana tras perder 2-0 ante Chacarita

La pesadilla se hizo realidad para Nueva Chicago. El conjunto de Mataderos perdió 2-0 frente a Chacarita en San Martín y descendió a la Primera B Metropolitana, luego de una última fecha cargada de tensión y con la permanencia en juego. El Funebrero consiguió una victoria fundamental para mantenerse en la categoría, mientras que el Torito no pudo revertir su situación y terminó condenado al descenso.

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Chacarita golpeó en el momento justo y condenó a Chicago

Desde el comienzo, el equipo de Sergio Rondina salió decidido a buscar los tres puntos. El Funebrero tomó la iniciativa y generó varias situaciones de peligro durante la primera mitad.

A los cinco minutos, Cristian Guanca tuvo una oportunidad clara y, en el rebote, Facundo Masuero respondió ante el remate de Francisco Facello. Más tarde, Tomás Pérez Serra también estuvo cerca de abrir el marcador, mientras que a los 24 minutos Maximiliano Meléndez aprovechó un error de Dylan Gissi, pero nuevamente Masuero evitó la caída de su arco.

Sin embargo, todo el esfuerzo de Chacarita encontró recompensa en el complemento. En apenas cinco minutos, el local consiguió dos goles que cambiaron por completo el panorama y terminaron sentenciando la suerte de Nueva Chicago.

La apertura del marcador llegó a los cinco minutos del segundo tiempo. Alexis Domínguez alcanzó la línea de fondo y envió un pase hacia atrás para Maximiliano Meléndez, que apareció frente al arco y definió para vencer a Masuero.

La visita todavía intentaba acomodarse cuando recibió el segundo golpe. Después de un tiro de esquina, Nicolás Pantaleone ganó de cabeza y estableció el 2-0 que desató el festejo del público local.

El Torito no pudo evitar el descenso y jugará en la B Metropolitana

Con la ventaja a su favor, Chacarita tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Masuero volvió a responder ante un intento de Pérez Serra. Nueva Chicago, por su parte, buscó descontar y tuvo una posibilidad en los pies de Diego Barros, aunque no logró concretarla.

El resultado ya no se modificaría. El 2-0 le permitió al Funebrero asegurar su permanencia en la Primera Nacional y cerrar la temporada con una victoria frente a su gente.

Para Nueva Chicago, en cambio, significó el final de una campaña que terminó de la peor manera. El equipo de Mataderos no pudo conseguir el resultado que necesitaba en la última jornada y perdió la categoría.

Así, el Torito jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, una noticia dolorosa para una institución histórica del ascenso argentino. Chacarita celebró la permanencia y Chicago deberá comenzar a pensar en la reconstrucción para intentar regresar cuanto antes.

Nueva Chicago descendió Metropolitana
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