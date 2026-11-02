Se desarrolló el tradicional Torneo Primavera de natación en Unión

Fiscalizado por la Federación Santafesina (FESANA), la destacada presencia de Malena Santillán, en el certamen unionista hubo una gran concurrencia de deportistas de la región

Con notable éxito y una muy buena organización se desarrolló el Torneo Primavera 2026 organizado por Unión y fiscalizado por la Federación Santafesina de Natación . El evento se llevó a cabo con la participación de deportistas de Regatas de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima, Reconquista Tenis Club, Club Deportivo Jerárquicos, Independiente de Rafaela, Lawn Tenis Club Esperancino, Ceci de Gálvez, Estudiantes de Paraná, y Adelante de Reconquista, entre otros.

El tradicional certamen organizado por la subcomisión de natación de la entidad rojiblanca se concretó en el natatorio de 50 metros por siete andariveles, y estuvo destinado a competidores de las categorías Pre A y B, Infantiles, Menores, Cadetes, Juveniles, Junior y Primera del nivel Promocional y Federado. El torneo se vio engalardonado con la presencia de Malena Santillán, y también una buena actuación del cadete unionista Ian Furlán.

Más información del Torneo Primavera 2026

En materia de resultados, en federados, en los 100 metros libre mujeres, en menores 1, se impuso Brunella Del Zotto de Reconquista TC con 1.03.76, seguida por Malena Grismado de Unión con 1.10.82. En cadetes, Abigail Melany Tacca de Unión se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1.04.53, seguida por otras dos chicas unionistas, Elena Alcober y Janna Ubait. En juveniles, Malena Santillán de Unión dejó su sello en el primer lugar con 1.03.95, seguida por Mora Giménez y Magalí González. En mayores, Ana Belén Aicardi con 1.07.18 de Unión fue la triunfadora seguida por otra anfitriona, Anabella Primón.

El evento se desarrolló con la supervisión de la Federación Santafesina de Natación.

En varones, Tomás Varisco de Jerárquicos logró el primer puesto en menores con 1.04.22, escoltado por Pedro Schmidt de Unión y Fausto Vera también unionista. En cadetes, Ian Furlán de Unión con 54.82 fue el triunfador, seguido por Jeremías Deltin de Reconquista y por Jean Gabriel Márquez de Regatas. En juveniles, Ignacio Uceda de Unión fue el ganador con 58.60, seguido por el unionista Lautaro Biaggini. En mayores, Benjamín Rojas de Unión se impuso con un tiempo de 58.37, escoltado por otro rojiblanco, Lautaro Córdoba.

En los 100 metros espalda, en mujeres, Brunella Del Zotto de Reconquista con 1.08.87 fue la ganadora en menores, Martina Jovellano de Unión con 1.08.78 lo hizo en cadetes, seguido por la unionista Milagros Vega, y en juveniles, Malena Santillán oriunda de San Francisco pero radicada en la capital santafesina, fue la ganadora con 1.06.93, seguida por Magalí González y Mora Giménez, ambas de la entidad organizadora.

En los varones, en menores, Adolfo Schweighofer, refrendó su buen presente al quedarse con el primer tiempo con un tiempo de 1.16.50, mientras que Ian Furlán de Unión fue primero en cadetes con 1.06.13. En juveniles, Ignacio Uceda de Unión se impuso con 1.02.24, y en mayores, lo hizo Benjamín Rojas de Unión con 1.04.89.

En los 400 metros, en menores, Brunella Del Zotto de Reconquista se quedó con el primer lugar con 4.54.50, seguida por Inés Méndez de Gimnasia y Esgrima y por Jazmín Peralta Clemente de Unión; Camila Rucci de Unión con 4.41.42 fue primera en cadetes con 4.41.42, y en juveniles, Malena Santillán de Unión con 4.38.81, escoltada por Magalí González. En varones, se destacaron Stefano Baroni de Unión en menores con 4.35.89, Ian Furlán de Unión en cadetes con 4.13.76, Tomás Joauglard de Unión en juveniles con 4.15.28, y Lautaro Córdoba de Unión en mayores con 4.29.66.

Chicos federados y promocionales se dieron cita en gran número en la pileta unionista.

En los 100 metros mariposa, en mujeres, Brunella Del Zotto de Reconquista con 1.10.59, Melany Tacca de Unión en cadetes con 1.09.43, y Magalí González de Unión en juveniles con 1.10.19. En mujeres, Benjamín Mildenberger de Entre Ríos se impuso en menores con 1.21.55, Tiziano Zarza de Unión en cadetes con 1.02.86, Tomás Jouglard de Unión en juveniles con 59.51, y Lautaro Córdoba de Unión en mayores con 1.10.74.

En los 100 pecho, en mujeres, Francesca Galizzi de Entre Ríos logró ganar en menores con 1.30.10, Gaia Catalina Pedrozo de Lawn Tenis Club Esperancino con 1.24.57 en cadetes, Guadalupe Santarelli de Regatas con 1.48.85 en juveniles, y Ana Belén Aicardi de Unión con 1.19.11 en mayores. En varones, Germán Martínez de Unión se destacó en menores con 1.17.60, Joaquín Von Oertel de Regatas en cadetes con 1.15.62, e Ignacio Uceda de Unión en juveniles con 1.09.74.