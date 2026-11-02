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Colapinto lamentó la penalización que lo dejó sin puntos: "Es un final muy amargo"

El argentino Franco Colapinto se hizo cargo en Alpine y lamentó la penalización por reducir la velocidad durante una bandera amarilla en el Gran Premio de México

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 16:20hs
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Colapinto lamentó la penalización que lo dejó sin puntos: Es un final muy amargo

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se hizo cargo y lamentó la penalización por reducir la velocidad durante una bandera amarilla en el Gran Premio de la Ciudad de México, por la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

Colapinto se hizo cargo en Alpine

"Es un final muy amargo, sobre todo después de la buena sensación que suponía volver a sumar puntos tras una racha de carreras en las que no logré terminar", declaró el argentino.

Colapinto redondeó una carrera prácticamente perfecta para terminar octavo, mientras que una sanción posterior impuesta a Oscar Piastri le permitió subir una posición más y así sumar seis puntos en el campeonato.

• LEER MÁS: Colapinto busca revancha en Brasil tras una sanción que le arrebató los puntos en México

Pero una penalización de 10 segundos por no desacelerar lo suficiente en un sector con bandera amarilla lo hizo caer al decimoquinto puesto. La misma sanción recayó también sobre su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó dos lugares por debajo del argentino.

El oriundo de Pilar se lamentó y asumió la culpa por lo ocurrido en la carrera del pasado domingo, aunque destacó la labor del grupo de Alpine: "Pido disculpas a todo el equipo por lo que ocurrió bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de explicar, fue un error mío al volante".

"Siento que, en general, el equipo ejecutó la carrera muy bien en circunstancias complicadas; sin embargo, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos haber conseguido", siguió Colapinto.

Por otro lado, se mostró contento y reiteró su conformidad con el rendimiento obtenido, comparándolo con el de las carreras anteriores: "Hubo varias reanudaciones y salidas del coche de seguridad, pero creo que, como equipo, lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo ha realizado un gran esfuerzo en las últimas carreras para revertir nuestra reciente mala racha".

Por último, Franco no se olvidó de felicitar al piloto campeón del primer campeonato de la Fórmula 1: "Muchas felicidades a Kimi Antonelli. Se lo merece de verdad tras la temporada que ha tenido, ¡y qué mejor forma de celebrarlo que junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio! Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y me alegro mucho por él".

Colapinto México Alpine
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