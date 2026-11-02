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Patronato sufrió hasta el final, empató con Rafaela y aseguró su permanencia en la Primera Nacional

El conjunto de Paraná igualó 0-0 ante Atlético de Rafaela y alcanzó los 38 puntos. El palo salvó al Patrón sobre el cierre y Nueva Chicago terminó descendiendo a la B Metropolitana.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 17:53hs
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Patronato sufrió hasta el final, empató con Rafaela y aseguró su permanencia en la Primera Nacional

Patronato consiguió el objetivo, aunque tuvo que sufrir hasta el último instante. El equipo entrerriano empató 0-0 frente a Atlético de Rafaela en la última fecha de la Primera Nacional y aseguró su continuidad en la categoría. Con este resultado llegó a los 38 puntos y aprovechó la derrota de Nueva Chicago ante Chacarita para evitar el descenso y cerrar la temporada con alivio.

LEER MÁS: Patronato se jugará su permanencia en una visita a todo o nada ante Atlético de Rafaela

Patronato aguantó y consiguió el punto que necesitaba

El conjunto de Paraná, dirigido por Marcelo Fuentes, llegó a la última jornada con 37 unidades, las mismas que Nueva Chicago, por lo que necesitaba conseguir un resultado que le permitiera asegurar la permanencia.

Enfrente tuvo a Atlético de Rafaela, en un encuentro en el que no logró mostrar su mejor versión y sufrió durante varios pasajes. Sin embargo, el Patrón consiguió sostener el cero en su arco y rescató un empate que terminó siendo determinante para su futuro.

Con la igualdad, Patronato alcanzó los 38 puntos y quedó a salvo del descenso. Al mismo tiempo, la derrota de Nueva Chicago por 2-0 frente a Chacarita terminó de definir la suerte de la lucha por la permanencia.

El palo que salvó al Patrón y sentenció la definición

Cuando el partido llegaba a su final, Atlético de Rafaela tuvo una oportunidad inmejorable para cambiar por completo el desenlace de la jornada.

Juan Ignacio Cavallaro encontró la posibilidad de marcar el gol que le habría dado la victoria a la Crema y obligado a Patronato a disputar un desempate frente a Nueva Chicago para definir quién perdía la categoría.

Sin embargo, el remate terminó estrellándose contra el palo y el equipo entrerriano respiró aliviado. Esa acción fue determinante para mantener el empate sin goles y asegurar la permanencia.

De esta manera, Patronato continuará una temporada más en la Primera Nacional, mientras que Nueva Chicago jugará el próximo campeonato en la Primera B Metropolitana. El Patrón sufrió, dependió de otros resultados y necesitó de una cuota de fortuna sobre el cierre, pero consiguió el objetivo de mantenerse en la segunda categoría del fútbol argentino.

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