Los Pumitas se adjudicaron el quinto puesto en el Mundial M20

Una Copa del Mundo más que positiva para Argentina

Fue un partido en donde el estado del campo de juego, afectado de manera considerable por la intensa lluvia que azotó suelo sudafricano en las últimas semanas, también incidió, y mucho, en el desarrollo de las acciones.

Argentina, con viento en contra en la primera mitad, tuvo que defender más de la cuenta y ,aunque le costo poder hilvanar algunas jugadas, se dio el lujo de marcar un excelente try con el buen manejo de sus backs, que tuvo a Timoteo Silva, wing del SIC, en el epílogo de la jugada para apoyar en la bandera del ingoal rival, en lo que fue la única conquista del partido.

Pumitas2.jpg Una Copa del Mundo más que positiva y un futuro que ilusiona para Los Pumitas. Prensa UAR

En el complemento, con viento a favor, pero siempre con muchísima lluvia como testigo, Los Pumitas se fueron en búsqueda del try, pero no tuvieron la fortuna de su lado. Un knock on a metros del ingoal y dos pelotas que no pudieron ser apoyadas terminaron privando al elenco albiceleste de una conquista que hubiera sido merecida por el esfuerzo y las buenas intenciones de juego que siempre dejo en claro el seleccionado argentino. Los tres penales de Santino Di Lucca terminaron de darle forma a un resultado justo y merecido para un seleccionado que cosechó cuatro triunfos y solamente la derrota del debut ante Inglaterra.

Para destacar, quedará también el debut de Estanislao Rodríguez, quien se sumó hace unos días a la delegación y los cinco tries de Juan Greising Revol a lo largo de la competencia, los cuales lo ubican como uno de los tryman del certamen.

Los números del equipo argentino es otro de los puntos a remarcar en lo que fue el año de competencias. En primer lugar, cierran el año con cinco victorias y tres derrotas. Dos triunfos ante Sudáfrica y dos ante Australia. Experiencia y roce en lo que fue la primera edición del Rugby Championship M20 y un quinto puesto con un valor incalculable de cara al futuro debido al juego del equipo en tierras sudafricanas.

Pumitas3.jpg El wing formado en el San Isidro Club, Timoteo Silva, fue el autor de un try ante los australianos. Prensa UAR

Síntesis

Argentina 14- Australia 6

Argentina: Diego Correa, Marcos Camerlinckx y Tomás Rapetti; Efraín Elías (cap) y Álvaro García Iandolino; Ignacio Torrado, Santos Fernández de Oliveira y Juan Pedro Bernasconi; Tomás Di Biase y Santino Di Lucca; Gregorio Pérez Pardo, Faustino Sánchez Valarolo, Tomás Medina y Timoteo Silva; Benjamín Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo. Luego ingresaron: Juan Greising Revol, Estanislao Rodríguez, Gael Galván, Juan Penoucos, Agustín Sarelli, Jerónimo Llorens, Facundo Rodríguez, Felipe Ledesma.

Australia: Lington Ieli, Ottavio Tuipulotu y Nick Bloomfield; Toby Macpherson (cap) y Harvey Cordukes; Aden Ekanayake, Dane Sawers y Jack Harley; Dan Nelson y Harry McLaughlin-Phillips; Archie Saunders, Jarrah McLeod, Kadin Pritchard y Ronan Leahy; Shane Wilcox. Entrenador: Nathan Grey. Luego ingresaron: Oniti Finau, Nathaniel Tiitii, Trevor King, Eamon Doyle, Austin Durbidge, Billy Dickens, Boston Fakafanua, Angus Staniforth.

Primer tiempo:2’, Penal de McLaughlin-Phillips (AUS), y 25’, Try de T. Silva (ARG).

Amonestados: 23’, Pritchard (AUS), y 38’, Medina (ARG).

Parcial: Argentina 5 – Australia 3.

Segundo iempo: 15, 27 y 37’, Penales de Di Lucca (ARG), y 20’, Penal de McLaughlin (AUS).

Amonestados: 14’, McLedd (AUS), y 16’, Penoucos (ARG).

Estadio: Athlone Stadium, Ciudad del Cabo.

Árbitro: Morné Ferreira (Sudáfrica).