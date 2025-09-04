El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela este jueves por la noche en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias.
Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela
El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias. Mirá los puntajes
El capitán albiceleste, en el que podría haber sido su último partido en el país, convirtió dos goles fundamentales para conseguir el triunfo. Además, se lo vio muy participativo en ataque: tuvo varios remates al arco y dio numerosos pases claves que no terminaron en gol.
• LEER MÁS: Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia
A continuación, los puntajes de Argentina en el triunfo ante Venezuela
Emiliano Martínez: 6
Nahuel Molina: 5
Cristian Romero: 7
Nicolás Otamendi: 7
Nicolás Tagliafico: 6
Leandro Paredes: 7
Rodrigo De Paul: 7
Franco Mastantuono: 8
Thiago Almada: 7
Julian Alvarez: 6
Lionel Messi: 9
Entraron en el segundo tiempo:
Nicolás Gonzalez: 6
Lautaro Martínez: 7
Ezequiel Palacios: 6
Giuliano Simeone: -
Nicolás Paz: -