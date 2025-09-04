Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias. Mirá los puntajes

El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela este jueves por la noche en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias .

El capitán albiceleste, en el que podría haber sido su último partido en el país, convirtió dos goles fundamentales para conseguir el triunfo. Además, se lo vio muy participativo en ataque: tuvo varios remates al arco y dio numerosos pases claves que no terminaron en gol.