Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias. Mirá los puntajes

4 de septiembre 2025 · 23:56hs
Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

El rosarino Lionel Messi fue la figura en la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela este jueves por la noche en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias.

El capitán albiceleste, en el que podría haber sido su último partido en el país, convirtió dos goles fundamentales para conseguir el triunfo. Además, se lo vio muy participativo en ataque: tuvo varios remates al arco y dio numerosos pases claves que no terminaron en gol.

• LEER MÁS: Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

A continuación, los puntajes de Argentina en el triunfo ante Venezuela

Emiliano Martínez: 6

Nahuel Molina: 5

Cristian Romero: 7

Nicolás Otamendi: 7

Nicolás Tagliafico: 6

Leandro Paredes: 7

Rodrigo De Paul: 7

Franco Mastantuono: 8

Thiago Almada: 7

Julian Alvarez: 6

Lionel Messi: 9

Entraron en el segundo tiempo:

Nicolás Gonzalez: 6

Lautaro Martínez: 7

Ezequiel Palacios: 6

Giuliano Simeone: -

Nicolás Paz: -

Selección Argentina Venezuela Eliminatorias
Noticias relacionadas
lautaro martinez califico como una noche emotiva la goleada a venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

emocionante: asi sono el himno nacional argentino con un messi conmovido

Emocionante: así sonó el Himno Nacional argentino con un Messi conmovido

hasta las lagrimas: la emocion invadio a messi en la entrada en calor de la seleccion

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

el record imposible que se le escapara a lionel messi en las eliminatorias

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

Lo último

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Último Momento
Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Ovación
Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional