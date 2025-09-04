Uno Santa Fe | Ovación | Messi

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

A pesar de todos sus logros, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias

4 de septiembre 2025 · 19:13hs
El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias para el Mundial. El argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias.

Un récord que Messi no podrá alcanzar en las Eliminatorias

Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 19 días. El extremo rosarino tendrá la posibilidad de sumar un gol con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.

• LEER MÁS: Messi, Tapia y De Paul repitieron la última cábala del mate en las Eliminatorias

Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias CONMEBOL con 34 goles en 69 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendente en la historia de la Selección Argentina.

El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen.

image

Messi Selección Argentina Eliminatorias
Noticias relacionadas
la ultima funcion de leo: argentina recibe a venezuela en el adios como local de messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

Fernando Batista le restó importancia a lo que será la despedida de Messi en suelo argentino.

Fernando Batista le restó importancia a la despedida de Lionel Messi

messi ya esta en argentina y scaloni tendra hoy el plantel completo

Messi ya está en Argentina y Scaloni tendrá hoy el plantel completo

el inter miami de messi cayo en la final y seattle sounders hizo historia en la leagues cup

El Inter Miami de Messi cayó en la final y Seattle Sounders hizo historia en la Leagues Cup

Lo último

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

Crisis en Alemania: cayó ante Eslovaquia por las Eliminatorias y crecen las críticas

Crisis en Alemania: cayó ante Eslovaquia por las Eliminatorias y crecen las críticas

Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

Último Momento
El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

Crisis en Alemania: cayó ante Eslovaquia por las Eliminatorias y crecen las críticas

Crisis en Alemania: cayó ante Eslovaquia por las Eliminatorias y crecen las críticas

Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

Boca puede esperar: Russo continuará internado unos días más

El arquero de Estudiantes (RC) le puso pimienta a la previa del partido ante Colón

El arquero de Estudiantes (RC) le puso pimienta a la previa del partido ante Colón

Ovación
El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Del Blanco: Estamos disfrutando de este presente en Unión

Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional