Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Este viernes juegan Talleres (RE), CADU y Nueva Chicago, los tres rivales con los cuales Colón pelea en el tramo final para no perder la categoría.

La fecha 30 de la Primera Nacional arranca este viernes con partidos que pueden ser determinantes en la pelea por la permanencia. A Colón le restan cinco encuentros (15 puntos en juego) y llega con algo de aire en la tabla: le lleva dos puntos a Nueva Chicago, nueve a Defensores Unidos de Zárate (CADU) y 11 a Talleres de Remedios de Escalada. Sin embargo, la jornada podría modificar el panorama y el Sabalero estará atento a lo que suceda.

El primero en salir a escena será Nueva Chicago , que visitará a Estudiantes de Caseros desde las 20:05 en el estadio Ciudad de Caseros , con arbitraje de Jorge Broggi .

El conjunto de Mataderos, dirigido por Gastón Lotitto, viene de un polémico empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y necesita sumar en su excursión al Bajo Caseros. Con solo un punto, el “Torito” se alejará definitivamente de cualquier riesgo de descenso. Lotitto planea una sola variante respecto a la última fecha.

CADU recibe a Morón

Por su parte, Defensores Unidos de Zárate será local ante Deportivo Morón en el estadio Mario Losinno, en un encuentro que comenzará a las 15:30, con arbitraje de Javier Delbarba.

El CADU llega motivado tras un triunfo clave la fecha pasada: derrotó 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada, un rival directo en la pelea por no descender. De todas maneras, el equipo de Zárate no puede relajarse y necesita seguir sumando para sostener su ilusión de salvación.

Talleres, al borde del abismo en Turdera

El otro duelo clave será el de Talleres de Remedios de Escalada, que visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger desde las 20, con arbitraje de Bruno Amiconi.

El “Gasolero” acumula seis partidos sin ganar y busca cortar la mala racha para afianzarse en puestos de Reducido. Enfrente estará un Talleres prácticamente condenado: los dirigidos por Jorge Vivaldo necesitan un milagro para mantener la categoría y saben que una derrota, combinada con otros resultados, podría sellar el descenso.

Colón, expectante

El equipo de Ezequiel Medrán, que jugará recién el lunes ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López, tendrá la mirada puesta en estos tres partidos. Cualquier tropiezo de sus rivales directos puede darle mayor tranquilidad en la recta final, aunque el Sabalero sabe que la salvación depende de sí mismo y que sumar en casa será clave para sostener su lugar en la Primera Nacional.