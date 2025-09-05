Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Este viernes juegan Talleres (RE), CADU y Nueva Chicago, los tres rivales con los cuales Colón pelea en el tramo final para no perder la categoría.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 09:50hs
Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

UNO Santa Fe | José Busiemi

La fecha 30 de la Primera Nacional arranca este viernes con partidos que pueden ser determinantes en la pelea por la permanencia. A Colón le restan cinco encuentros (15 puntos en juego) y llega con algo de aire en la tabla: le lleva dos puntos a Nueva Chicago, nueve a Defensores Unidos de Zárate (CADU) y 11 a Talleres de Remedios de Escalada. Sin embargo, la jornada podría modificar el panorama y el Sabalero estará atento a lo que suceda.

Nueva Chicago, obligado en Caseros

El primero en salir a escena será Nueva Chicago, que visitará a Estudiantes de Caseros desde las 20:05 en el estadio Ciudad de Caseros, con arbitraje de Jorge Broggi.

El conjunto de Mataderos, dirigido por Gastón Lotitto, viene de un polémico empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y necesita sumar en su excursión al Bajo Caseros. Con solo un punto, el “Torito” se alejará definitivamente de cualquier riesgo de descenso. Lotitto planea una sola variante respecto a la última fecha.

CADU recibe a Morón

Por su parte, Defensores Unidos de Zárate será local ante Deportivo Morón en el estadio Mario Losinno, en un encuentro que comenzará a las 15:30, con arbitraje de Javier Delbarba.

El CADU llega motivado tras un triunfo clave la fecha pasada: derrotó 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada, un rival directo en la pelea por no descender. De todas maneras, el equipo de Zárate no puede relajarse y necesita seguir sumando para sostener su ilusión de salvación.

Talleres, al borde del abismo en Turdera

El otro duelo clave será el de Talleres de Remedios de Escalada, que visitará a Temperley en el estadio Alfredo Beranger desde las 20, con arbitraje de Bruno Amiconi.

El “Gasolero” acumula seis partidos sin ganar y busca cortar la mala racha para afianzarse en puestos de Reducido. Enfrente estará un Talleres prácticamente condenado: los dirigidos por Jorge Vivaldo necesitan un milagro para mantener la categoría y saben que una derrota, combinada con otros resultados, podría sellar el descenso.

Colón, expectante

El equipo de Ezequiel Medrán, que jugará recién el lunes ante Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López, tendrá la mirada puesta en estos tres partidos. Cualquier tropiezo de sus rivales directos puede darle mayor tranquilidad en la recta final, aunque el Sabalero sabe que la salvación depende de sí mismo y que sumar en casa será clave para sostener su lugar en la Primera Nacional.

Colón Talleres CADU
Noticias relacionadas
oficial a2: colon y republica siguen en la vanguardia

Oficial A2: Colón y República siguen en la vanguardia

union festejo ante colon en el clasico santafesino de futsal

Unión festejó ante Colón en el Clásico Santafesino de Futsal

el clasico de copa santa fe tiene nuevo horario y sera solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

colon oficializo la resolucion del tas y detalla los pasos a seguir en el caso espinola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Lo último

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Último Momento
Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional