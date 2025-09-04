Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

En el calentamiento previo al choque con Venezuela, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas de emoción en una noche muy especial con la Selección Argentina

La previa del partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias dejó una imagen que conmovió a todo el Monumental. En plena entrada en calor, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas cuando los cuatro costados del estadio comenzaron a corear su nombre con una ovación ensordecedora.

El capitán albiceleste, que atraviesa una noche especial y cargada de emociones, se quebró por unos segundos en el campo de juego. No era una velada más: el encuentro significó su último partido oficial con la camiseta de la Selección en suelo argentino.

• LEER MÁS: El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

El 10, que tantas alegrías le regaló al fútbol argentino, vivió un reconocimiento popular único, en el escenario donde más de una vez brilló con actuaciones memorables. Esta vez, el Monumental fue testigo de un Messi humano, emocionado hasta las lágrimas, en una despedida que quedará guardada en la memoria de los hinchas.

La emoción previa de Messi en Argentina