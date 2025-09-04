Emocionante: así sonó el Himno Nacional argentino con un Messi conmovido

El momento del Himno Nacional fue otro de los momentos mágicos en la noche del Monumental para el partido Argentina-Venezuela. Messi, conmovido. VIDEO

La Selección Argentina enfrentaba este jueves a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con el condimento especial de ser el último partido de Lionel Messi por los puntos como local.

En la previa del encuentro, el Himno Nacional argentino, en la voz de la artista Eugenia Quevedo, hizo emocionar y fue entonado por más de 80 mil personas, que coparon el estadio Monumental.

La curiosidad llegó por parte de Lionel Messi, quien estaba formado junto con sus compañeros y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro; aunque optó por no cantar la canción patria.

Así sonó el Himno Nacional ante Venezuela