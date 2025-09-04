La Selección Argentina enfrentaba este jueves a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con el condimento especial de ser el último partido de Lionel Messi por los puntos como local.
Emocionante: así sonó el Himno Nacional argentino con un Messi conmovido
4 de septiembre 2025 · 21:33hs
En la previa del encuentro, el Himno Nacional argentino, en la voz de la artista Eugenia Quevedo, hizo emocionar y fue entonado por más de 80 mil personas, que coparon el estadio Monumental.
La curiosidad llegó por parte de Lionel Messi, quien estaba formado junto con sus compañeros y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro; aunque optó por no cantar la canción patria.