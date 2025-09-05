Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión avanzó para blindar y mejorarle el contrato a Mateo Del Blanco

La dirigencia de Unión adoptó la posición de mejorar varios contratos y en los últimos días avanzó ya con Mateo Del Blanco, una de las figuras en este Clausura

5 de septiembre 2025 · 15:37hs
La explosión de Mateo Del Blanco no solo llamó la atención de propios y extraños dentro del Torneo Clausura, sino también aceleró decisiones en Unión, que ya trabaja en una mejora de contrato. El lateral izquierdo está teniendo una temporada más que interesante y la idea es blindarlo ante un techo que por ahora no se conoce.

• LEER MÁS: Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

Del Blanco, que en realidad es volante, encontró en el lateral una versión más completa de su juego. Algo que ideó Cristian González y potenció ahora Leonardo Madelón. Su aporte es indiscutible: lidera las estadísticas del Clausura en chances de gol creadas y está entre los mejores asistidores del campeonato. Esa influencia lo convirtió en una pieza fundamental para el equipo y en una prioridad para la dirigencia.

Unión avanza para mejorar contratos en Unión

El contrato del jugador rige hasta diciembre de 2027, pero en Unión quieren recompensar su rendimiento actual y, a la vez, protegerse a futuro. Por eso ya hay charlas abiertas para mejorar sus condiciones y extender el vínculo un poco más allá del plazo actual.

• LEER MÁS: Maizon Rodríguez, recuperado y listo para volver en Unión

El caso Del Blanco es apenas la punta del iceberg. También hay movimientos para revisar los contratos de otros valores con presente auspicioso, como Lautaro Vargas y Valentín Fascendini, quienes también aparecen bien posicionados en la consideración del cuerpo técnico y del área dirigencial.

• LEER MÁS: Fascendini no estuvo en la práctica de Unión y generó preguntas

En silencio, Unión empieza a tejer el futuro y por eso avanzó con todo con Mini, siendo todo un reconocimiento. Algo que unosantafe adelantó en su momento y luego el propio presidente Luis Spahn confirmó. Una forma de tener más cómodos a los jugadores y evitar que en todo momento piensen en irse.

