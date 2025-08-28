Los únicos jugadores de Boca citados a la Selección Argentina por Scaloni en toda su era

Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

En casi seis años al frente de la Selección Argentina, el DT Lionel Scaloni no llamó tantos jugadores surgidos en Boca como se pensaba

28 de agosto 2025 · 15:30hs
La lista de Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 trajo consigo una novedad que resonó fuerte en Brandsen 805: Leandro Paredes, mediocampista de Boca, volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

El dato no es menor: en toda la gestión del entrenador campeón del mundo, apenas dos futbolistas del Xeneize fueron citados al plantel mayor.

Los jugadores nacidos en Boca llamados Scaloni en la Selección Argentina

El primero había sido Nicolás Valentini, en marzo de 2024, cuando el defensor central recibió la sorpresa de su inclusión en los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos.

Aquella convocatoria lo convirtió en el único representante del club en el ciclo, aunque no llegó a sumar minutos y su paso quedó como una experiencia formativa.

Ahora, la aparición de Paredes cambia la escena. Tras regresar al club en 2025 para reforzar el mediocampo, el ex Roma y PSG fue incluido en la nómina de 29 futbolistas para enfrentar a Venezuela en el Monumental y a Ecuador en Guayaquil.

Su presencia no solo le sigue dando jerarquía a la Selección en la mitad de la cancha, sino que también reactiva la representación de Boca en la Albiceleste, algo que en los últimos años fue esquivo.

En un ciclo marcado por la predominancia de jugadores que militan en Europa, Boca apenas pudo aportar dos nombres en casi seis años de proceso: Valentini y Paredes. Un contraste llamativo con otros tiempos en los que los futbolistas del fútbol local tenían mayor protagonismo.

La citación de Paredes, entonces, no solo significa que Scaloni lo sigue eligiendo como un referente en el seleccionado, sino también una reivindicación para el club de la Ribera: en la era Scaloni, Boca solo tuvo dos convocados, y hoy vuelve a estar en escena con uno de sus hombres más representativos.

