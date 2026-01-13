Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

El presidente Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

El presidente podría llegar a la provincia para participar del acto en conmemoración al Combate de San Lorenzo. Por ahora, no hay confirmación oficial.

13 de enero 2026 · 12:02hs
El presidente Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

El presidente Javier Milei tiene intenciones de visitar la provincia de Santa Fe, puntualmente para participar del 213° acto en conmemoración al Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria, el próximo 3 de febrero.

Hubo llamados desde la Casa Rosada a la secretaría general de gobernación de Santa Fe demostrando interés en que el presidente desembarque en la provincia, en el marco de su promesa de recorrer el país. De hecho, este viernes próximo viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María.

“Todavía no confirmó nada, entendemos que tal vez en febrero o marzo. Hubo algún contacto con la secretaría general de gobernación pero nada confirmado”, reveló el gobernador Maximiliano Pullaro. El presidente visitó por última vez Rosario en octubre pasado, previo a las elecciones legislativas. Antes lo hizo para el acto de la Bandera y en dos oportunidades por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Milei en Santa Fe

“Por ahora, en veremos”, explicaron desde Gobernación. La fecha que se puso en agenda es el 3 de febrero, dentro de 20 días, aprovechando el nuevo aniversario del histórico combate de San Lorenzo ocurrido en 1813.

La idea principal es participar del clásico acto en San Lorenzo, en el Campo de la Gloria, ubicado frente al Convento de San Carlos Borromeo, donde todos los años se recuerda el único enfrentamiento militar librado por el General José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El acto consiste en una ceremonia protocolar y una representación histórica. Además un desfile cívico-militar donde participan diversas agrupaciones, rindiendo homenaje a los héroes. Luego se desarrolla una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos a Caballo realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, tal como ocurrió en 1813.

Milei Santa Fe Javier Milei
