Lucina Von Der Heyde deja Las Leonas y jugará para Alemania

La misionera Lucina Von Der Heyde decidió renunciar definitivamente a la selección argentina de hockey (Las Leonas), cerrando un ciclo de más de una década con la camiseta albiceleste.

La jugadora nacida en Posadas comunicó su determinación tras varios años de idas y vueltas con el cuerpo técnico nacional, en un proceso que terminó por volverse irreversible. Esta drástica decisión, que significa un sacudón para el deporte nacional, se habría dado por las tensiones con el seleccionado durante años debido a su residencia en Europa.

La estrella del hockey argentino que cambió de selección

Von der Heyde fue protagonista central del hockey argentino moderno. Superó el centenar de partidos internacionales, ganó cuatro títulos con Las Leonas, fue campeona del Champions Trophy 2016 y representó al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Además, fue capitana y figura del seleccionado juvenil campeón del mundo en 2016 y distinguida por la FIH como Mejor Jugadora Sub 23 del Mundo en 2018, consolidándose como una de las mayores referencias de su generación.

La renuncia de la misionera se inscribe en un patrón que se repitió en los últimos años dentro del hockey argentino. Desde 2019, la jugadora mantuvo una relación intermitente con el seleccionado mayor, marcada por diferencias estructurales con el modelo de trabajo del equipo nacional, que prioriza largas concentraciones en el país como condición para integrar los planteles estables. Esa dinámica derivó en sucesivas desvinculaciones y, finalmente, en la decisión de no volver a representar a la Argentina.

El caso de Von der Heyde no es aislado. En los últimos ciclos olímpicos, varios jugadores y jugadoras argentinos optaron por dejar los seleccionados nacionales tras desacuerdos deportivos, organizativos o personales. El antecedente más resonante fue el de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones en 2016, quien años después rompió definitivamente con el seleccionado. También se registraron salidas de otros nombres que, tras etapas prolongadas en los equipos nacionales, quedaron al margen de las convocatorias por diferencias similares.

En el hockey femenino, aunque menos frecuentes, también existieron antecedentes de jugadoras que optaron por cerrar su etapa en la selección tras recorridos prolongados. En ese contexto, la renuncia de Von der Heyde adquiere una dimensión especial por su peso simbólico y deportivo: no se trata de una salida circunstancial, sino del cierre definitivo de una etapa histórica para una referente que fue parte del núcleo duro de Las Leonas durante más de diez años.