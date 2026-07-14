Sin respuesta de Nación, la Provincia insiste por las reparaciones pendientes del viejo Puente Carretero: "Hay que arreglarlo"

El histórico viaducto cumple hoy 87 años de su habilitación al tránsito. El administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, descartó riesgos inminentes pero reconoció que la estructura necesita reparaciones y cuestionó la falta de respuesta de Nación.

El Puente Carretero, principal conexión terrestre entre Santa Fe y Santo Tomé , cumple este 14 de julio 87 años desde su habilitación al tránsito. La estructura se abrió al paso de vehículos en 1939, sin ceremonia oficial, y recién dos años después, en 1941, tuvo su inauguración formal con la presencia de las autoridades provinciales de la época.

Desde entonces, el viaducto pasó de soportar unos 2.000 vehículos diarios a superar en la actualidad los 40.000 cruces por día, muy por encima de lo que se había previsto al momento de su construcción. Ese uso intensivo, sumado al paso del tiempo, motivó el reclamo de Vialidad Nacional a la Provincia por desperfectos detectados en cuatro puntos de la estructura.

Al respecto, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, hizo un balance del estado actual del puente y detalló los reclamos que la Provincia mantiene ante Vialidad Nacional para avanzar con las reparaciones pendientes.

Sin fallas estructurales, pero con arreglos pendientes

Consultado sobre los desperfectos señalados meses atrás por Vialidad Nacional en cuatro puntos del viaducto, Seghezzo fue categórico: "Eso sí hay que arreglarlo". Sin embargo, aclaró que la situación no reviste urgencia: "Lo que hemos revisado nosotros es que no hay ninguna falla estructural que pueda pasar de repente, no es una cosa que sea una urgencia hacerlo, pero para que no pase en un futuro lo que pasó cuando se cortó el puente, conviene repararlo".

El funcionario remarcó en LT10 que la demora en las reparaciones puede terminar saliendo más cara: "Si no lo reparás va a terminar pasando eso a la larga. Cuanto antes lo repares, más económico sale."

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Sobre el alcance de una eventual intervención, explicó que sería más ágil que la reparación de emergencia realizada anteriormente, cuando el puente debió cortarse por completo: "Obviamente mucho más sencillo que la otra vez en cuanto a tiempo, porque la otra vez se paró porque ya no daba más". De todos modos, confirmó que no hay forma de evitar un corte total del tránsito para ejecutar los trabajos: "Sí, para ejecutarlo hay que cortar el puente, eso no hay vuelta, habrá que cortar el puente para ejecutar esas reparaciones".

El tira y afloje con Vialidad Nacional

Seghezzo apuntó directamente contra la falta de respuesta del Estado nacional, de quien depende el puente por tratarse de una traza de Ruta Nacional 11. "Es un puente nacional. Ahí estamos con el tira y afloje con Nación, porque realmente no nos ha dado nada", señaló.

El funcionario detalló además la asistencia que la Provincia brindó a Nación sin obtener contrapartida: "Hemos tenido que darle más de mil toneladas de asfalto totalmente gratis para que ellos arreglen las rutas nacionales. Y les dijimos de hacer un convenio, a ver si podemos usar algunos equipamientos que tienen parados en Vialidad Nacional Santa Fe, como para hacer mediciones de ruta, nos vendrían bien. Y no logramos ni el convenio".

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Cuánto puede durar el viejo puente

Consultado sobre la vida útil de la estructura de 87 años frente al nuevo puente que se construye sobre el río Salado, Seghezzo destacó que un buen mantenimiento puede extender la vida de una obra de estas características de manera indefinida: "Con buen mantenimiento, la verdad que son eternos, porque lo que se va rompiendo se lo va arreglando. En ingeniería tiene lo que se le dice la vida útil, y normalmente la vida útil siempre ha sido 50 años, pero hay casos que tienen 200 años. El tema es ir reparándolo después".

El administrador provincial también proyectó el impacto que tendrá la habilitación del nuevo puente, prevista para marzo del año próximo, sobre el tránsito del viejo Carretero: "Va a ser más fluido para nuestra capital de toda la provincia de Santa Fe y para una ciudad tan grande como Santo Tomé". Consultado sobre si esto realmente reduciría a la mitad el tránsito actual, admitió cierta incertidumbre: "Me imagino que sí, pero bueno, ya veremos qué pasa".

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Cómo viene el nuevo puente sobre el Salado

Seghezzo confirmó que la obra del nuevo puente santafesino mantiene el cronograma previsto: "La obra viene en tiempo y forma, no nos sobra un solo día, pero estamos bien, la verdad que estamos bien, estamos muy conformes. Una obra compleja, larga, a muy buen ritmo, realmente a muy buen ritmo". El objetivo oficial es inaugurarla en marzo de 2027.

Sobre el temor a que un Niño intenso entre noviembre y enero retrase los trabajos, fue contundente: "A esa altura el puente ya está tendido". Y detalló el estado de avance con precisión técnica: "Tenemos 40 pilas completas, 42, nos faltan dos nada más. Tenemos 131 pilotes de 136. 130 columnas de 136. Ya tenemos prácticamente todo realizado, las vigas montadas. Ya tenemos 122 vigas montadas de 215, o sea tenemos la mitad montado. Ya tenemos 23 vanos completos, y de esos, 20 ya están hormigonados".

Desvíos de tránsito por las obras del nuevo puente en la cabecera Santo Tomé gentileza

En cuanto a los accesos, el funcionario diferenció el panorama en ambas orillas. Del lado de Colón, aseguró que "vamos muy bien, ya estamos haciendo la base de hormigón, ya hemos empezado a hacer algunas losas definitivas, así que esa no es mucho inconveniente". En Santo Tomé, en cambio, el trabajo es más complejo por tratarse de una zona urbana: "Cuando entras a picar y a romper y a levantar, ahí abajo hay muchas cosas que pasan gas que no está declarado, no está registrado, pasa electricidad, pasa fibra óptica, de todo, pasa desagüe que ni siquiera hay planos de registro". Sobre calle Mitre, precisó que "la peor parte, que era donde encontrás todas las interferencias, esa ya está realizada".

Consultado por el frecuente uso del "50% de avance", aclaró que esa cifra corresponde al monto invertido y no necesariamente al ritmo de obra: "El 50% siempre se habla cuando se está hablando de monto de plata, no tanto de la obra que falta. La parte de arriba siempre es más cara, por la carpeta de rodamiento, la instalación de las luces, cableado, pintura".