Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

El checo y el francés eliminaron a los dos máximos preclasificados y definirán el título en Adelaida, en la antesala del Abierto de Australia.

16 de enero 2026 · 13:27hs
El ATP 250 de Adelaida tendrá una final inesperada. Tomas Machac y Ugo Humbert quebraron la lógica del cuadro, eliminaron a los dos mejores sembrados del certamen y se citaron en la definición por el título, en un torneo que funciona como banco de pruebas clave rumbo al Australian Open.

Machac, de menor a mayor

En la primera semifinal, el checo mostró carácter y capacidad de reacción para revertir un arranque adverso ante Tommy Paul. Tras ceder el primer set, Machac ajustó la devolución, elevó su agresividad desde el fondo y se impuso por 2-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 51 minutos de juego.

El quiebre oportuno en el segundo parcial y la contundencia en el tercero marcaron la diferencia. Con esta actuación, Machac quedó a un paso de su segundo título ATP y prácticamente aseguró su ingreso al top 30, con chances concretas de escalar aún más si levanta el trofeo.

Humbert ganó una batalla

La segunda semifinal fue un verdadero duelo de resistencia. Ugo Humbert superó al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3, 5-7 y 7-6 (4) tras dos horas y media de tenis de alto voltaje. El francés sostuvo la presión en los momentos decisivos y fue más sólido en el tie-break final.

Con 27 años, Humbert busca recuperar el nivel que lo llevó al top 15 del ranking, y este triunfo lo deja a las puertas de su octavo título ATP, con un impacto directo en su posicionamiento mundial.

Una final abierta en la antesala del Grand Slam

La definición en Adelaida promete paridad y tensión. Machac y Humbert llegan en alza, con confianza y rodaje competitivo, en un contexto ideal para afinar sensaciones antes del primer Grand Slam de la temporada. El trofeo será importante, pero también el mensaje: ambos están listos para dar pelea en la elite.

