Maipú no le pierde pisada a Independiente Rivadavia

El triunfo, el segundo consecutivo del equipo mendocino -la fecha anterior se impuso por 1 a 0 a Chaco For Ever, de visitante-, lo colocó con 39 puntos como único escolta y a 1 del líder Independiente Rivadavia (40).

En la misma Zona, Brown de Adrogué igualó con Deportivo Riestra 1 a 1 y se mantuvo en la sexta posición.

El defensor Máximo Heredia (11m. PT), luego expulsado, abrió el marcador para el dueño de casa, en tanto que el zaguero Nicolás Dematei (9m. ST), lo igualó para la visita, que también sufrió la salida por tarjeta roja del defensor Pedro Ramírez (49m. PT). A última hora jugaban Atlético Rafaela ante Atlanta, encuentro transmitido por TyC Sports.

Otros resultados de la Zona B: Estudiantes de Buenos Aires 1 (Délfor Minervino) - Racing de Córdoba 1 (Elías Calderón) y Aldosivi 3 (Rufino Lucero, Ariel Cervera y Claudio Riaño) - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 (Joaquín Mateo).

En tanto que por la 22da. fecha de la Zona A, San Martín de Tucumán igualó de local, 1 a 1, ante Nueva Chicago, por lo que se ubicó en el grupo de los escoltas del líder, Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

El delantero Ezequiel Naya (20m. ST), abrió el marcador para el "Torito de Mataderos" y el atacante Brian Andrada (27m. ST), lo igualó para el conjunto tucumano.

La igualdad ubicó a San Martín con 34 puntos en el lote de los escoltas del líder Agropecuario, junto con Defensores Unidos de Zárate, San Martín de San Juan y Almirante Brown.

Nueva Chicago a su vez subió un lugar, es octavo con 29 puntos y entró en zona de Reducido.

En el mismo grupo, Deportivo Morón se impuso por 2 a 0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, como visitante y ascendió al sexto lugar. El delantero Ezequiel Rescaldani (11m, ST) y el defensor italiano Ezequiel Schelotto (35m. ST), marcaron para el "Gallo".

= Resumen =

=Zona A-22da. fecha=

--Viernes:

. Defensores Unidos 1 (Javier Velázquez) - Güemes de Santiago del Estero 0

--Sábado:

. Almagro 2 (Nahuel Basualdo y Alexis Cuello) - Defensores de Belgrano 1 (Agustín Benítez); Agropecuario Argentino 4 (Emanuel Moreno, Alejandro Melo y Martín Rivero 2)-Almirante Brown 0; San Telmo 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Mateo Bajamich -de penal-); San Martín de San Juan 2 (Abel Masuero 2)- Patronato 1 (Lautaro Geminiani); Temperley 1 (López)-All Boys 1 (Zárate).

--Domingo:

. Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 - Deportivo Morón 2 (Ezequiel Rescaldani y Ezequiel Schelotto) y San Martín de Tucumán 1 (Brian Andrada) -Nueva Chicago 1 (Ezequiel Naya).

--Lunes:

. A las 15:30, Flandria-Gimnasia Mendoza

Libre Alvarado de Mar del Plata.

=Fecha B -19na. fecha-=

--Sábado:

. Villa Dálmine 0 - Chacarita 1 (Franco Pulicastro); Deportivo Madryn 1 (Lucas González -de penal-)-Tristán Suárez 0; Independiente Rivadavia 1 (Alex Arce )- Chaco For Ever 0 y Quilmes 1 (Federico Anselmo)-Ferro 0.

--Domingo:

. Brown de Adrogué 1 (Máximo Heredia) - Deportivo Riestra 1 (Nicolás Dematei); Estudiantes de Buenos Aires 1 (Délfor Minervino) - Racing de Córdoba 1 (Elías Calderón); Deportivo Maipú 2 (Ezequiel Almirón e Imanol González) - Mitre de Santiago del Estero 1 (David Romero) y Aldosivi de Mar del Plata 3 (Rufino Lucero, Ariel Cervera y Claudio Riaño) - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 (Joaquín Mateo); jugaban Atlético Rafaela - Atlanta.

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 38 puntos; San Martín T, Def. Unidos, San Martín SJ y Almirante Brown 34; Morón 32; Gimnasia (M) 31; Nueva Chicago y Temperley 29; Estudiantes (RC) 26; Defensores de Belgrano y Patronato 25; Almagro y Alvarado 24, Guillermo Brown y Güemes SE 23, San Telmo 22, All Boys 21 y Flandria 19.

Zona B: Independiente Rivadavia 40 puntos; Dep. Maipú 39; Chacarita 36; Quilmes 31; Mitre (SdE) 29; Brown (A) 28; Ferro y Rafaela 27; Dep. Madryn y Gimnasia J 25; Riestra y Atlanta 24; Estudiantes BA 23; Aldosivi 22; Racing C 19; Tristán Suárez 16; Villa Dálmine 14 y Chaco For Ever 13.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional.

Del segundo al octavo clasificarán al torneo Reducido para pelear por el segundo ascenso a la LPF.

Los últimos equipos de cada zona descienden y los anteúltimos jugarán para definir el tercer ascenso.