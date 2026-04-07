Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

La entidad rojinegra informó oficialmente que Marcelo Candia quedará como DT interino luego de la salida del Yagui Forestello

El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica informó oficialmente la desvinculación de Rubén Darío Forestello como director técnico del plantel profesional, mediante “un común acuerdo entre las partes”.

A su vez, se comunicó que la conducción del plantel quedará a cargo, de manera interina, del entrenador Marcelo Candia. Lo acompañarán Gabriel Graciani y Diego Reynoso como ayudantes de campo; Exequiel Paoloni como preparador físico; y Luciano Michelín como entrenador de arqueros.

Patronato se encuentra hoy anteúltimo en su zona, y está en descenso directo. Si bien el torneo comenzó hace sólo siete fechas, los malos resultados obligan al equipo a dar un golpe de timón para buscar superar con tiempo el mal momento actual.

Con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, el conjunto paranaense necesita sumar con urgencia para salir del fondo de la tabla.