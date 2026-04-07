En apenas una semana, abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe

Según los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas, en lo que va del mes se acumularon 122 milímetros, cifra idéntica a la media de abril de los últimos 10 años (123,10 mm).

En apenas una semana, el mes de abril ya alcanzó su promedio de lluvias durante los últimos 10 años en Santa Fe.

En apenas siete días, abril ya alcanzó el promedio histórico de lluvias en la ciudad de Santa Fe . De acuerdo con los datos del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), en lo que va del mes se acumularon 122 milímetros , una cifra prácticamente idéntica a la media de abril de los últimos diez años (123,10 mm) .

El registro adquiere relevancia no solo por el volumen, sino también por la forma en que se distribuyeron las precipitaciones. Según el informe del CIM, las lluvias se concentraron en apenas cinco jornadas , muy por debajo del promedio histórico de 11 días con precipitaciones para este mes.

Acumulado en cinco jornadas de lluvia

Los eventos más significativos se produjeron el 2 de abril, con 49,75 mm, y el 6 de abril, con 44,25 mm, que en conjunto explican la mayor parte del acumulado mensual hasta el momento. A estos se suman registros menores el 3, 4 y 5 de abril.

En comparación con marzo, que cerró con 192,50 mm, abril muestra un inicio intenso que podría derivar en un mes por encima de los valores habituales si se mantiene esta tendencia.

A nivel anual, hasta el cierre de marzo se habían acumulado 428 mm, por lo que con las lluvias de los primeros días de abril el total ya se aproxima a los 550 mm, superando la mitad de la precipitación media anual de la última década, estimada en 1017,99 mm, siempre según datos del CIM.

Lluvias luego del calor extremo en abril

Santa Fe vivió un inicio de abril absolutamente atípico. El miércoles 1 de abril a las 15:46 se registró una temperatura máxima de 36,2 °C, acompañada por una sensación térmica de 45,1 °C, en lo que ya se convirtió en el valor más alto para un mes de abril desde al menos 2015, según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH–UNL.

El dato no solo impacta por su magnitud, sino por el contexto en el que ocurre. Con ese registro, abril de 2026 superó en apenas su primer día el récord histórico previo para ese mes, que había sido de 35,8 °C en 2018. Es decir, sin necesidad de esperar al desarrollo del mes, abril 2026 ya quedó posicionado como el más caluroso de toda la serie analizada.

En los días posteriores, las temperaturas continuaron en niveles elevados. En el feriado del jueves 2 de abril a las 15:46 se registraron 28,5 °C con una sensación térmica de 32,3 °C, mientras que el viernes 3 de abril a las 14:01 la temperatura volvió a ascender hasta los 32,4 °C, con una sensación térmica de 37,4 °C, consolidando un inicio de mes marcado por condiciones inusualmente calurosas en la ciudad.

Temperaturas en abril de los últimos años

Al observar los valores de los últimos años, se confirma que abril suele marcar una transición hacia condiciones más templadas. Las máximas absolutas del período 2015–2025 se ubicaron mayormente entre los 31 y 35 grados, con algunos picos aislados, pero sin alcanzar el nivel registrado ahora. Incluso en años recientes, como 2024 y 2025, los valores máximos de abril habían sido de 31,5 °C y 28,8 °C respectivamente, muy por debajo de la marca actual.

En ese contexto, el salto a 36,2 °C no solo rompe la tendencia sino que la desborda, estableciendo una diferencia clara respecto de todo el historial previo. A esto se suma el dato de la sensación térmica, que trepó a 45,1 °C, reflejando condiciones de elevada humedad que potenciaron el impacto del calor y generaron un escenario más propio de los meses pico del verano que del inicio del otoño.