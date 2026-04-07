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Real Madrid cayó ante Bayern Munich pero la serie sigue abierta en la Champions League

Real Madrid perdió 2 a 1 como local frente a Bayern Munich pero va con muchas chances a Alemania para pasar a semis de la Champions League.

Ovación

Por Ovación

7 de abril 2026 · 18:26hs
Real Madrid cayó ante Bayern Munich pero la serie sigue abierta en la Champions League

El Real Madrid no pudo como local y cayó por 2 a 1 ante el Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions League pero dejó una gran imagen por lo que tiene muchas chances de revertir la serie en Alemania.

Luis Díaz a los 41 minutos de la primera etapa y Harry Kane en apenas unos segundos del complemento le dieron la ventaja al Bayern, que hizo un gran partido. Kylian Mbappé descontó a los 29 del segundo tiempo.

El arranque fue parejo, con una ocasión clara por lado, ya que a los 9 minutos, un envío del alemán Joshua Kimmich derivó en un remate del francés Dayot Upamecano que fue despejado sobre la línea, pero la respuesta llegó con un derechazo del brasileño Vinícius Júnior que exigió al germano Manuel Neuer.

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Antes del descanso, el visitante capitalizó un error del francés Aurélien Tchouaméni y abrió el marcador a los 40 minutos: el alemán Serge Gnabry combinó con el inglés Harry Kane y asistió al colombiano Luis Díaz, que definió con sutileza.

En el complemento, el Bayern amplió de inmediato cuando a los 23 segundos, tras una pérdida en salida, el francés Michael Olise envió un centro que Kane transformó en el 2 a 0.

Llegó la reacción de Real Madrid para seguir con vida

Sin embargo, el local reaccionó en su mejor momento del partido y descontó a los 30 minutos con el francés Kylian Mbappé, luego de una jugada iniciada por el inglés Jude Bellingham.

Pese al intento final, el Real Madrid no logró igualar y quedó en desventaja de cara a la revancha en Alemania, donde el Bayern buscará sellar su clasificación a semifinales.

Real Madrid Bayern Múnich Champions League
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