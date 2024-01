Malatini debutó con gol en Werder Bremen

El ex Defensa y Justicia, quien fue presentado en el conjunto alemán hace 11 días, tuvo un debut soñado en Alemania. Esto se dio luego de la polémica que se generó por la negativa de su nuevo club de prestarlo para disputar el Preolímpico Sub 23, lo que dejó al seleccionado de Javier Mascherano con un jugador menos (no pudo reemplazarlo en la lista).