Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

La nadadora de Unión, Malena Santillán, volvió a cosechar una nueva medalla de oro en el Campeonato Argentino que se desarrolla en Parque Roca. Sofía Garcés, también tuvo un destacado desempeño.

20 de diciembre 2025 · 10:32hs
La unionista Malena Santillán logró nuevo récord de campeonato en los 200 metros espalda.

La nadadora del Club Unión de Santa Fe, Malena Santillán volvió a destacarse en el Campeonato Argentino Absoluto que se realiza en el Parque Roca de Buenos Aires al conquistar la medalla de oro en los 200 metros espalda, sumando su cuarta presea en el certamen. Lo hizo en el certamen que se desarrollará hasta este sábado 20, y reúne a los mejores nadadores y nadadoras del país.

La nadadora sanfrancisqueña Malena Santillán continúa dejando bien alto el nombre de la ciudad en el Campeonato Argentino Absoluto de Natación, donde sumó una nueva medalla dorada. Fue en la prueba de 200 metros espalda, especialidad en la que además ostenta el récord sudamericano.

Malena se impuso con un tiempo de 2.11.02, marca que no solo le permitió quedarse con el primer lugar, sino que además significó un nuevo récord del campeonato, confirmando su gran momento deportivo y su jerarquía a nivel nacional.

La joven entrerriana Sof&iacute;a Garc&eacute;s, que representa a Uni&oacute;n, ocup&oacute; el primer lugar en los 1500 libre.&nbsp; &nbsp;

Con este resultado, la representante de San Francisco acumula cuatro medallas en el certamen: oro en 800 metros libres, plata en la posta 4×200 metros libres, bronce en 100 metros espalda y este nuevo oro en 200 espalda, cerrando hasta el momento una actuación sobresaliente en una competencia que reúne a las mejores nadadoras del país.

El último desafío para Malena Santillán en el Campeonato Argentino Absoluto

La participación de Malena Santillán en el Campeonato Argentino Absoluto finalizará este sábado, cuando compita en la prueba de 400 metros libres, con la expectativa de seguir sumando buenas actuaciones y coronar una destacada presentación en el certamen nacional.

Por su parte, la joven entrerriana Sofía Garcés, de 17 años, y representante del Club Atlético Unión, consiguió el primer lugar en la prueba de los 1500 metros libre, con una marca de 17:17.41, seguida por Victoria Nestares de San Fernando y por Sol Hormaeche de Córdoba. Entrenada por Diego Garbarino y Adrián Tur, Sofi cosechó su tercera medalla en Parque Roca, logró medalla de plata en la prueba combinada de relevo, y otra en los 800 metros libre.

En los 100 mariposa, el unionista Laureano Hopmeier ocupó la cuarta posición, en una prueba que fue ganada por Ulises Cazau de Buenos Aires. Anteriormente, en los 50 mariposa, había finalizado en la sexta posición, mientras que en la presente jornada de sábado se presentará en los 200 mariposa.

