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Manchester City acelera por Enzo Fernández: Chelsea puso precio y fecha límite a su salida

Manchester City prepara una oferta por el mediocampista argentino, pero Chelsea exige 120 millones de libras y puso un ultimátum.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 15:35hs
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Manchester City va por Enzo Fernández.

Manchester City va por Enzo Fernández.

Manchester City avanzó en su interés por contratar a Enzo Fernández y prepara una oferta formal para intentar convencer al Chelsea. El mediocampista argentino es uno de los pedidos del entrenador Enzo Maresca, mientras que el club londinense fijó en 120 millones de libras el precio de salida y estableció una fecha límite para negociar.

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Chelsea puso precio a Enzo Fernández

El club londinense comunicó que pretende 120 millones de libras por el pase del argentino y estableció las 17 horas de Inglaterra de este viernes 14 de agosto como fecha límite para recibir una propuesta formal. La postura del Chelsea es clara: si antes de ese horario no aparece una oferta que alcance la cifra establecida, Enzo Fernández continuará en el equipo durante la temporada 2026/27. El mediocampista tiene contrato vigente con la institución hasta 2032.

Manchester City lo quiere por pedido de Maresca

El interés del Manchester City está relacionado con el futuro de Rodri, quien es pretendido por Barcelona y podría abandonar el conjunto inglés durante este mercado de pases. El equipo de Manchester ya rechazó dos propuestas del club catalán por el mediocampista español y considera a Fernández como una de sus principales alternativas en caso de concretarse la salida. La posible llegada del argentino también responde a un pedido del entrenador Enzo Maresca, quien busca reforzar la mitad de la cancha para la próxima temporada.

La millonaria cifra que pagó Chelsea por Enzo

Enzo Fernández llegó al Chelsea en enero de 2023, procedente del Benfica, mediante una operación récord que rondó los 107 millones de libras. Por ese motivo, el conjunto londinense pretende recuperar una cifra todavía mayor para aceptar la salida del argentino, especialmente porque se trataría de una transferencia hacia un rival directo de la Premier League.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea

El mediocampista argentino tiene 25 años y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del plantel londinense. En la Premier League disputó 117 partidos con Chelsea, en los que marcó 19 goles y aportó 17 asistencias.

El futuro de Fernández dependerá de si Manchester City está dispuesto a alcanzar la millonaria cifra exigida por Chelsea antes del ultimátum establecido para este viernes.

Manchester City Enzo Fernández Chelsea
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