Manchester City goleó al West Ham y quedó como único líder de la Premier League

Manchester City goleó por 3-0 a West Ham, en el Etihad Stadium, con dos goles de Erling Haaland y uno de Tijjani Reijnders.

20 de diciembre 2025 · 15:05hs
El Manchester City goleó 3-0 al West Ham United en el Etihad Stadium, por un compromiso correspondiente a la decimoséptima fecha de la Premier League.

Tras este sólido triunfo, el elenco comandado por el director técnico Pep Guardiola se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones, con 37 unidades.

Los tres goles de los “Celestes” fueron realizados por el noruego Erling Haaland y el neerlandés Tijjani Reijnders .

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo dirigido por Pep Guardiola impuso condiciones desde el inicio, con dominio de la posesión y presión constante en campo rival.

Las claves de la victoria de Manchester City

A los 5 minutos, Erling Haaland abrió el marcador con una definición precisa para establecer el 1-0.

El conjunto local mantuvo la intensidad y continuó generando situaciones de peligro, hasta que, a los 38 minutos, el neerlandés Tijjani Reijnders amplió la ventaja con una definición dentro del área, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el desarrollo del partido no varió. El Manchester City administró la diferencia con solidez, controló el ritmo del juego y evitó sobresaltos en defensa.

En el minuto 24, nuevamente Haaland apareció en el área rival para marcar su segundo gol de la noche y sentenciar el 3-0 definitivo, que confirmó una actuación contundente del conjunto local.

