Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

El entrenador hablará este jueves desde las 15 en Ezeiza, antes del amistoso con Uruguay. Su renovación estaría acordada y podría quedar oficializada en las próximas horas.

Lionel Scaloni volverá a tomar contacto con la prensa este jueves en una conferencia que genera una expectativa especial. Aunque el encuentro estaba previsto por la preparación del amistoso ante Uruguay, la atención también estará puesta en su futuro al frente de la Selección Argentina, ya que su continuidad estaría encaminada tras las conversaciones con Claudio Tapia.

La renovación de Scaloni y el contrato que lo proyecta hasta 2030

El entrenador de Pujato tiene previsto finalizar su vínculo con la AFA a fines de 2026. Sin embargo, luego de algunas dudas que había manifestado sobre su futuro tras la final del Mundial frente a España, las negociaciones con el presidente de la entidad avanzaron y habrían llegado a buen puerto.

De acuerdo con la información trascendida, el nuevo acuerdo contemplaría inicialmente dos temporadas más, con una cláusula de extensión por otros dos años. De concretarse esa posibilidad, Scaloni podría permanecer en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030, que tendrá a la Argentina como una de las sedes de sus partidos inaugurales.

Otro aspecto importante de la negociación sería la continuidad de su actual cuerpo técnico, el mismo grupo de trabajo que acompañó al entrenador durante los principales éxitos del seleccionado y en la reciente final mundialista.

Uruguay, el primer compromiso de una nueva etapa para la Selección

Mientras se aguarda una posible confirmación sobre su futuro, Scaloni también deberá enfocarse en los próximos compromisos del seleccionado nacional. Argentina enfrentará a Uruguay este viernes desde las 20 en La Bombonera, en el primero de los amistosos programados para esta ventana internacional.

El segundo encuentro será el martes frente a Costa Rica, en Córdoba. Ambos partidos servirán para continuar con la preparación del equipo y evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos.

La conferencia de este jueves, prevista para las 15 en el predio de Ezeiza, tendrá así dos focos de atención: la actualidad futbolística de la Albiceleste y la posibilidad de que Scaloni despeje las dudas sobre su continuidad en el banco argentino.