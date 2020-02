Manuel Luque competirá en Bahía Blanca

"Estoy muy contento de arrancar la temporada desde la primera fecha, es algo que valoro, que no pasó el año pasado, así que lo hacemos con auto nuevo, con equipo nuevo, como es el de Porfiri, así que las expectativas son muy buenas" le dijo Manu Luque a UNO Santa Fe antes de partir a Bahía Blanca.

En relación a la experiencia del año pasado manifestó que "fue para cometer errores, para conocer la categoría, porque tiene un manejo diferente al de otras. Y el Turismo Nacional es algo especial y hay que saberlo entender".

"Son distintos formatos de categoría, lo que tiene el TN, que es lo que más remarco, es que hay que saber ganar y perder. Es una categoría en la que te pegan un cachetazo y retrocedés cinco lugares, o uno mismo va para adelante. Hay que saber tener la mente fría, en cambio en el Súper TC2000, uno tenía una carrera más tranquila, más fría, uno estaba arriba del auto más relajado, y acá no sabés que puede pasar".

Agregó que "depende mucho del cuidado del piloto en cuanto al auto en el TN en una carrera, y eso está bueno porque le permite a uno poder administrar y gestionar arriba del auto. Cosa que el Súper no lo tenía, así que es otra manera de correr y hasta de clasificar".

"El año pasado logramos estar adelante en varias carreras, las últimas dos sobre todo, muy fuertes, cerca de ganar, que no se dió una por rotura y otra por un error mío. Pero realmente vamos con muchas expectativas, en un año nuevo y con un grupo de trabajo renovado" comentó el ex campeón de TC2000.

En cuanto al trazado bahiense comentó que "no lo conozco, hace diez años que no hay actividad, por ahí alguno que otro lo conoce, pero el trazado es nuevo, así que trataremos de aprovechar el entrenamiento del jueves, que son un par de vueltas nada más. Tampoco se puede acelerar mucho porque vamos a usar el motor de carrera, y no hay que exigirlo mucho. Con lo cual esas vueltas nos pueden servir mucho de referencia".

Por último, el ex volante de Súper TC2000, expresó que "como siempre, es un año duro, difícil de conseguir el presupuesto, obviamente estoy agradecido con las empresas que han decidido continuar con nosotros, apoyando nuestro proyecto, que no está fácil. Les agradezco a ellos y a mi familia porque hacen un esfuerzo enorme para estar en la pista".

En Bahía Blanca, el viernes 21, la Clase 3 solamente tendrá la verificación administrativa y técnica de la CDA, mientras que el sábado 22, de 9.30 a 10.40, serán los primeros entrenamientos libres, mientras que de 12 a 13.05, la segunda tanda de ensayos. Posteriormente, de 16 a 16.50, será el turno de la clasificación, mientras que el domingo la final está pautada para las 13.30, con un total de 24 vueltas o 40 minutos.