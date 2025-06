Maravilla Martínez : "Nunca me llamó Gallardo"

“Nunca me llamó Gallardo… es como decirme que me llamó Lionel Scaloni, eso nunca pasó. Se habla, pero no me llamó”, manifestó Adrián Martínez sobre su supuesta charla telefónica con Marcelo Gallardo en verano de este mismo año.

Por otra parte, “Maravilla” lanzó una opinión que preocupó al mundo Racing: “vi que el presidente del club me declaró intransferible… obviamente, más allá de que él (Diego Milito) diga que soy intransferible, hay una clausula”.

El delantero agregó: “yo estoy agradecido con Racing y me queda un año y medio… obviamente que si el club dice intransferible, yo no se si lo están llamando a Milito y dicen no lo vendemos. Yo ni me entero”.

Maravilla y el vínculo con River

En el final de su declaración, el delantero de la “Academia” aclaró su vínculo sentimental con el “Millonario”: “yo nunca fui fanático de River, no fui a la cancha, no miro los partidos y no veo nada relacionado”.

“El día que sacaron esa foto, que estuvo por todos lados, debe de tener más de 15 años. Yo fui a Baradero con un hermano de iglesia, me llevó a la montaña y me regaló esa remera. Me la puse y me saqué una foto ahí arriba y salió por todos lados… pero, yo no soy fanático de River”, cerró Adrián Martínez su aclaración sobre su supuesto vínculo con River Plate.